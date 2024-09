Pedro Sánchez al juez Peinado: "Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó el pasado 30 de julio al juez que investiga a su mujer que se acogía a su derecho a no declarar como testigo en esa causa porque se acogía "a la dispensa del artículo 416". "Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley", añadió al volver ser preguntado por el magistrado.



Las palabras exactas de Sánchez ante el juez Juan Carlos Peinado, que acudió a la Moncloa a tomarle declaración como testigo en la causa en la que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, han trascendido este lunes, poco después de que las partes hayan acudido al juzgado a recoger el CD en el que les han entregado esa diligencia.



En el audio de la grabación, al que ha tenido acceso EFE, se confirma que, como relataron el abogado de Begoña Gómez y de Vox tras salir de la Moncloa el 30 de julio, el jefe del Ejecutivo se acogió a la dispensa que prevé el artículo 416 del la Ley de Enjuiciamiento Criminal para no declarar contra su cónyuge.



"Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416", contestó expresamente Sánchez al magistrado cuando le preguntó si quería declarar como testigo.



Cuando el juez le pregunta si "no desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado", Sánchez insiste: "Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley".



En la grabación, de poco más de un minuto, el magistrado da los buenos días al presidente, le pregunta su nombre completo y le explica: "Se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración, si usted desea declarar, por lo que le informaré a continuación".



Le detalla que hay tres personas investigadas en la causa y le pregunta si tiene alguna relación con cada una de las tres, diciendo sus nombres.



El presidente contesta que Begoña Gómez es su mujer, y que no tiene relación ni con el empresario Juan Carlos Barrabés ni con el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache.



Así el juez le informa de que al ser su mujer una de las investigadas está dispensado de declarar "en todo aquello que pudiera perjudicarle", y el presidente explica que no declarará.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es