Aumenta al 35 % el porcentaje de compradores que no necesita hipoteca para comprar su casa

El 35 % de los compradores no necesitan recurrir a una hipoteca para adquirir su vivienda, un porcentaje que se ha incrementado desde el 32 % que representaba en 2023 o del 27 % de 2022, según un estudio elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa.



Tras las sucesivas subidas de los tipos de interés, y el posterior inicio de rebajas, el 17 % de estos nuevos propietarios que no necesitaron hipoteca culminó la compra mediante sus propios ahorros, el 10 % se valió del respaldo de familiares y el 7 % afrontó la operación gracias a la venta de la antigua vivienda.



Sin embargo, aún siguen siendo mayoría, el 66 %, los compradores que tuvieron que firmar una hipoteca para convertirse en propietarios, un porcentaje algo inferior al 68 % anotado un año antes, según los datos que maneja el portal inmobiliario, uno de los más grandes de España.



De manera desglosada, de ese 66 % que necesitó hipoteca un 54 % únicamente recibió financiación bancaria mientras que otro 12 % necesitó, además del préstamo hipotecario, la ayuda familiar para efectuar la compra.



De ese 35 % de compradores que no necesitan hipoteca, el 56 % son mujeres con una edad media de 49 años y en un 39 % de los casos vive únicamente con su pareja. Además, en un 29 % son de clase media-alta.



Entre los que necesita hipotecarse la media es de 42 años, en un 36 % de los casos vive solo con su pareja y en otro 36 % de los caso con su pareja e hijos. UN 40 % son de clase media-alta.



El 64 % de los nuevos propietarios residía mayoritariamente en viviendas de su propiedad (64 %) mientras que un 42 % vivían antes de alquiler.



Además, el 89 % de quienes se hipotecan adquieren el inmueble para vivir en él, aunque en el caso de los que cuentan con liquidez esta cifra desciende hasta el 64 %.



Por último, los que necesitan hipoteca, además, solicitan más préstamos vinculados con los pagos iniciales, es decir, notario, impuestos, entrada, etcétera: son un 56 %. Frente a esto, la mitad de quienes no solicitan una hipoteca (49 %) contaban con ahorro suficiente y solo un 10 % pidió un préstamo para pagar los gastos iniciales.



Desde la primera subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en 2022, se detecta un incremento de ocho puntos porcentuales en los compradores de vivienda que no solicitan préstamos hipotecarios.



Este cambio de tendencia se debe al encarecimiento y endurecimiento de las hipotecas, que los ciudadanos intentan sortear obteniendo financiación alternativa como ayuda familiar, utilizando ahorros previos o incluso vendiendo su actual vivienda, explica la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos.

