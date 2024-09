López: "Sería mejor tener unos presupuestos, pero si no es posible hay unos en marcha"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha insistido en que van a trabajar hasta el ultimo momento para presentar unos buenos presupuestos e intentar que salgan adelante, aunque ha agregado que si no es posible hay unos buenos en marcha.



"Nuestra obligación es trabajar para que salgan (...) sería mejor tener los presupuestos, pero si no es posible es evidente que hay unos en marcha", ha subrayado en una entrevista en TVE, en la que ha añadido que están dialogando con los grupos parlamentarios para que sea posible y ha acusado al PP de hacer una oposición "desnortada" que tendrá consecuencias.



A este respecto, López ha señalado que si hay un acuerdo con Junts se informará con toda normalidad y que sería muy grave que el PP tumbe 12.000 millones en dos años por esa actitud irresponsable de oponerse a todo lo del Gobierno, pese a que esta estrategia tiene sus consecuencias y ha insistido en que sería bueno llegar a acuerdos en base a una normalidad democrática.



Además, ha confirmado que se van a revisar las previsiones de crecimiento de la economía al alza, que hoy la economía crece más que el resto, las pensiones suben, aumenta el empleo y España es la primera que ha reducido al 2 % la inflación y que el Gobierno ha dado 300.000 millones adicionales en estos 7 años que algunas autonomías como Madrid o Andalucía han utilizado para hacer "regalos" a los ricos o financiar la educación privada.



Sobre la conferencia de presidentes de Cantabria no ha desvelado la fecha, aunque ha apuntado que se discutirá sobre vivienda con la vista puesta en alcanzar un gran acuerdo nacional y que no hay ningún problema para hablar de financiación autonómica.



Respecto a la jornada laboral, ha señalado que es un compromiso del Gobierno de coalición y que van a seguir avanzando y viendo qué hace el PP.



Asimismo, ha defendido el "Plan de acción para la democracia" para evitar concentraciones y monopolios en los medios y lograr pluralismo, diversidad y transparencia sabiendo quiénes son los dueños, cómo se financian y cuánto dinero público reciben: "Quien tema esa transparencia algo tendrá que ocultar".



Respecto al sector audiovisual y los 1.500 millones adicionales que se han comprometido, ha indicado que tiene que tener la ayuda del Gobierno, que está decidido a que el sector siga creciendo (el empleo ha aumentado un 93 % y se ruedan el doble de series) y ha dicho que no entiende el "odio visceral" de la derecha al cine español.

