López: el PSOE será quien "confirme o no" la reunión con Puigdemont y "con transparencia"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que el PSOE será quien "confirme o no" la reunión con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont este pasado viernes en Suiza y lo hará "con transparencia". "Esa es la diferencia con el Partido Popular, que han tenido siempre reuniones y nunca supimos de qué hablaron", ha destacado.

López se ha pronunciado de este modo, a preguntas de los periodistas en San Sebastián, sobre la reunión con Puigdemont para tratar de reconducir las relaciones entre socialistas y Junts tras las diferencias que han mantenido en el Congreso por cuestiones como la propuesta para la tramitación de la regulación de los alquileres de temporada y por la senda de estabilidad.

"El Partido Socialista, siempre que ha tenido reuniones, las ha confirmado y las ha explicado con transparencia y con normalidad. Por lo tanto, será el PSOE el que confirme o no las reuniones que se produzan y dé cuentas de ellas", ha remarcado el ministro.

En ese sentido, ha enfatizado que "esa es la diferencia con el Partido Popular, que han tenido siempre reuniones y nunca supimos de qué hablaron, por ejemplo, con Junts durante la investidura fallida del señor Feijóo". "El Partido Socialista explicará, en caso de que se produzca cualquier reunión, los acuerdos que se alcancen y las reuniones que se produzcan", ha insistido.

Cuestionado por si hay más posibilidades de "reconducir la situación" y de encontrar el apoyo de Junts en el Congreso, Óscar López ha asegurado que "el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de coalición, ha demostrado ser el único Gobierno que es capaz de gestionar la pluralidad política del país y la diversidad territorial que tiene España".

"A lo largo de la anterior legislatura, donde todo el día se decía que el Gobierno duraría dos semanas, se acabó la legislatura, se aprobaron tres presupuestos y se aprobaron 200 líneas. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que negocia, que dialoga", ha dicho.

También se ha referido a la firma de un nuevo acuerdo social con CEOE y sindicatos. "Tenemos un presidente del Gobierno que ha conseguido sacar en una legislatura más de 20 acuerdos de diálogo social, hacer 20 conferencias de presidentes para la cogobernanza. Ese es el camino", ha resaltado.

Por ello, se ha preguntado "¿cómo va a gestionar eso un partido que niega esa diversidad territorial y que niega esa pluralidad política como el Partido Popular? Es imposible".

López ha asegurado que el PP de Feijóo "se ha quedado solo con la ultraderecha, aislado, en un rincón, no tiene capacidad de interlocución con nadie más". "Y ese actuar como pollos sin cabeza le conduce a eso, a que no tiene interlocución con nadie, que no sea la ultraderecha", ha insistido, para añadir que "ha llegado hasta el extremo, que no hemos visto en ningún país, de que sea la ultraderecha la que le pone un cordón sanitario al señor Feijóo, como ha pasado en las comunidades en este país".

