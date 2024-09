Concluirá "en semanas" el expediente contra las aerolíneas por cobrar equipaje de mano

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avanzado este jueves que en "las próximas semanas" concluirá el expediente contra las compañías Ryanair, easyJet, Vueling y Volotea por el que su departamento impone una multa de 150 millones de euros por "prácticas abusivas" al cobrar el equipaje de mano.

La sanción está basada en las infracciones de tarificación extra por la reserva de asiento contiguo para acompañar a menores o dependientes, cobrar por el transporte de equipaje de mano, ser "opacas" en la información precontractual sobre el precio del servicio, la prohibición de pago en metálico y un suplemento de 20 euros por reimpresión de la tarjeta de embarque en el aeropuerto, según informó la OCU.

"En las próximas semanas se concluirá un expediente que fue público hace unos meses que tiene que ver con algunas de las prácticas abusivas más comunes a las que recurren las aerolíneas, es decir, con el cobro de las maletas en cabina", ha afirmado durante una entrevista en el programa 'Las Mañanas', de RNE, y recogida por Europa Press.

Además, Bustinduy ha aclarado que, como es un procedimiento de derecho administrativo que instruye el Ministerio de Consumo, "hasta que no se concluya públicamente" no puede entrar a "valorar su contenido".

Tras conocerse la sanción a finales de mayo, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) rechazó esta decisión porque "perjudicará a los consumidores" que no necesitan ciertos servicios. Así, la patronal estima que cerca de 50 millones de pasajeros que no llevan maleta de cabina a bordo y solo viajan con el equipaje de mano bajo el asiento "no podrían beneficiarse de pagar solo por los servicios indispensables, obligándoles a contratar servicios que no utilizan".

Se trata de las primeras multas impuestas por la autoridad de Consumo del Gobierno de España desde que asumió la potestad sancionadora en mayo de 2022 tras la modificación de la ley general para la defensa de los consumidores.

Además, las sanciones "son también las más altas que ha aplicado en la historia una autoridad" de protección de los consumidores, según recalca Facua, que incide en que la impuesta a Ryanair "multiplica por mucho" las mayores sanciones.

Consumo abrió expediente en junio de 2023 para investigar si estas prácticas eran abusivas o desleales y si contravenían la normativa de consumo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es