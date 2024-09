Venezuela acusa a los españoles de guardar relación con prostitutas de grupos criminales

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, ha acusado a los dos españoles detenidos por el supuesto intento de asesinato del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de guardar relación con prostitutas vinculadas a grupos criminales.



"Están resguardados por las autoridades de Venezuela en un lugar seguro", añadió Cabello, que no precisó el lugar de detención. El ministro venezolano insistió en vincular a los españoles arrestados con el CNI, pese a que el Gobierno de España lo ha negado categóricamente.



Este martes, el canciller español, José Manuel Albares, pidió a su homólogo venezolano, Yván Gil que, "como marca la Convención de Viena", confirme la identidad de los dos detenidos en Venezuela, informe de dónde se encuentran ahora y explique bajo qué cargos han sido detenidos.



Las autoridades de Venezuela detuvieron a otro estadounidense presuntamente vinculado con planes violentos, según informó este martes el ministro de Interior y Justicia, quien no confirmó la identidad del detenido, que se suma a otros tres norteamericanos aprehendidos en los últimos días, a quienes el Gobierno vincula con actos terroristas.



"Fue capturado otro ciudadano de origen norteamericano que lo veníamos siguiendo, fue capturado aquí en Caracas, (estuvo) tomándoles fotos a instalaciones eléctricas, petroleras, unidades militares", dijo Cabello durante una intervención en el Parlamento, en la que habló sobre la "operación terrorista" develada, por la que van, al menos, siete extranjeros presos.



Dijo que, al igual que los otros seis detenidos -dos españoles, tres estadounidenses y un checo-, el capturado este martes "forma parte del plan contra Venezuela".



"No es la primera vez que viene a Venezuela", subrayó el ministro, que reiteró su denuncia de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, en inglés) están detrás de estos planes para "asesinar" al presidente Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios.

