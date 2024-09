Óscar López acusa a Feijóo y Abascal de estar detrás del caso contra Begoña Gómez

El nuevo ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha acusado a los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, de estar "detrás" del caso instruido por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.



En una entrevista con elDiario.es, publicada este domingo, López ha afirmado que "Feijóo y Abascal están detrás del caso Peinado" señalando que su modus operandi es estar detrás de los bulos publicados por medios y pseudomedios que después "organizaciones ultras" llevan ante un juez. Abascal está además detrás "a cara lavada porque su organización es denunciante", ha agregado.



López ha dicho que espera que "algún día alguien pida perdón" y que ambos dirigentes se den cuenta de lo que están haciendo porque "en política no todo vale" y montar "una cacería infame basada en bulos para desacreditar, para destrozar a personas y a todo un entorno familiar no merece la pena"·



A Feijóo le ha dicho que para crear un "caso falso" contra Pedro Sánchez está poniendo listones que él mismo no salta, en alusión a contrataciones de la Xunta de Galicia a la empresa en la que trabaja su hermana.



Preguntado sobre si el juez Peinado ha prevaricado, ha apuntado que "lo dirá la Justicia", pues sobre el magistrado pesan dos denuncias, de Gómez y de la Abogacía del Estado. Considera "grave" admitir a trámite una denuncia basada en bulos, continuar cuando la Guardia Civil dice que no hay nada y saltarse "a la torera" la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de acotar la investigación.



También ha apuntado, al ser cuestionado sobre si esta causa será archivada, que está convencido de que todo es la construcción de un caso político basado en bulos que "se cae por todas partes", aunque ha agregado que respeta las decisiones de los jueces.



Por otra parte, López ha defendido la financiación singular pactada para Cataluña, argumentando que "la financiación autonómica es una suma de singularidades y el que no lo reconozca miente" y ha acusado al PP de hipocresía por rechazar la senda de déficit, que supone un recorte de 11.000 millones, y pedir a la vez una inyección de 18.000 millones para las autonomías.



Además, ha matizado las palabras de Sánchez cuando dijo ante el Comité Federal del PSOE que pretende avanzar en su agenda "con o sin un concurso de un poder legislativo" y ha apuntado que el jefe del Ejecutivo no dijo que se podía gobernar sin el legislativo, sino que "más bien lo que hizo fue una apelación a la Cámara para que sigamos construyendo mayorías y sigamos avanzando".

