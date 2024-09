El PP aplaude que Robles considere a Venezuela una dictadura: "Es la pura verdad"

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha aplaudido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por calificar el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro como una dictadura, porque "es la pura verdad".



"Por primera vez alguien del Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho la verdad", ha asegurado en un vídeo remitido a los medios el también eurodiputado popular, quien ha asegurado que Sánchez no comparte la opinión de su ministra porque "no sabe, no quiere o no es libre".



Para el dirigente popular, Sánchez "está poniendo paños calientes a los criminales" y "no respeta la libertad ni la va a respetar en ningún caso".



Además, Pons ha pedido al Gobierno que ponga al Ejecutivo de Maduro "donde se merece", porque en su opinión es una dictadura, y que "normalice" las relaciones con Argentina o Israel, que por el contrario, "son democracias".



"Parece mentira que este gobierno retirase el embajador de Argentina, que puede no gustarle al presidente a Sánchez, pero es una democracia, y sin embargo lo mantenga en Venezuela, que aunque Sánchez no lo vea es una dictadura", ha apostillado.



Durante su participación en la presentación de un libro de Julia Navarro este jueves, Robles calificó al Gobierno de Nicolás Maduro de “dictadura” y recordó a los venezolanos que han salido de su país “víctimas de la restricción, de la violencia, de la falta de democracia y de la falta de libertad”.



El Ejecutivo de Maduro consideró estas declaraciones "insolentes, injerencistas y groseras" y reaccionó a ellas convocando al embajador español en Caracas y llamando a consultas a su representante en Madrid.



El Ejecutivo español, a través del responsable de Exteriores, José Manuel Albares, ha mostrado respeto a una "decisión soberana" y ha asegurado que el Gobierno español responderá buscando "las mejores relaciones posibles" con el pueblo venezolano.

