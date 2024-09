Marlaska defiende a los Mossos por la fuga de Puigdemont: "A veces hay fallos"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido a los Mossos d'Esquadra tras la fuga el pasado 8 de agosto del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y ha justificado el fracaso del operativo policial: "A veces hay fallos, pero estoy convencido que eso no se repetirá".



"Evidentemente a todos nos hubiera encantado que hubiera sido detenido como procedía", ha dicho el ministro durante un desayuno informativo organizado por Forum Economía en el que ha elogiado el trabajo tanto de la anterior cúpula policial de los Mossos d'Esquadra como de la actual.



Tras subrayar que "la gente puede estar es tranquila" con la policía catalana porque tiene una "altísima" profesionalidad, ha reconocido que la fuga de Puigdemont fue "un fracaso sin duda alguna".



Con todo, ha dicho que ese fallo no fue debido "ni una falta de profesionalidad ni a una falta de diligencia", sino porque "a veces las cosas fallan" y "a veces incluso no podemos entender por qué han fallado".



Y ha zanjado: "Estoy convencido que eso no se repetirá".

