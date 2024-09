El marido de la muerta en Villalbilla denunció que desapareció al ir a visitar a su madre

El marido de la mujer hallada muerta en su domicilio de la localidad madrileña de Villalbilla, quien ha sido detenido, denunció a la Guardia Civil que su esposa desapareció tras ir a pasar unos días a casa de su madre, en Yuncos (Toledo).



Un relato que los investigadores, al encontrar el cuerpo sin vida de Raquel B. L., de 54 años, determinaron que era falso y que derivó en su arresto y posterior puesta a disposición judicial.



En su denuncia, el sospechoso dijo que su mujer salió de la vivienda matrimonial, ubicada en la avenida del Romero de Villalbilla (Madrid), sobre las 09:30 horas del 31 de agosto portando únicamente una mochila pequeña.



Se dirigía a Yuncos, donde reside su madre, con motivo de las fiestas del pueblo, y lo hizo a bordo de su coche, un Toyota de color azul oscuro, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.



Sobre las 11:30 de ese mismo día, relató el denunciante, la mujer se puso en contacto con él por vía telefónica para comunicarle que ya había llegado a la localidad toledana y que se había dejado el cargador del móvil.



Él la instó a apagar el dispositivo para tratar de conservar la batería, incidió, pero al interponer la denuncia el pasado 3 de septiembre aseguró que no había vuelto a tener noticias de su mujer desde aquella llamada de tres días antes pese a intentar contactarla en varias ocasiones y por varias vías.



Su última conexión a WhastApp, dijo, fue el 1 de septiembre a las 11:00 horas, un día después de su llamada.



En su denuncia, el hombre también reseñó que su mujer había tenido un intento de suicidio el pasado mayo al ingerir unas 60 pastillas de antidepresivos por el que estuvo ingresada durante una semana en el Hospital de Alcalá de Henares.



También puso en alerta a los agentes sobre otro intento de suicidio que tuvo hace aproximadamente tres años, según las citadas fuentes.



Una vez recibida la denuncia, los investigadores de la Guardia Civil abrieron una investigación y solicitaron una orden judicial para poder inspeccionar el domicilio matrimonial.



La consiguieron el pasado domingo y en el interior de la vivienda encontraron el cuerpo sin vida de la desaparecida, con signos de llevar en ese estado varios días.



Tras ello arrestaron al hombre, pues los investigadores consideraron que había mentido en su denuncia y ahora tratan de esclarecer su grado de implicación en la muerte.



El sospechoso pasó en los días siguientes a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcalá de Henares, cuya titular se ha hecho cargo de las pesquisas, que siguen en curso y bajo secreto de sumario.



Según el informe preliminar de la autopsia, el cadáver no presenta signos de violencia externos, pero los agentes están a la espera del informe toxicológico para determinar la naturaleza de la muerte.



El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha apuntado que una de las principales hipótesis es que la mujer muriera por la ingesta de medicamentos.



No constaban denuncias previas por violencia de género y ni la fallecida ni el arrestado estaban registrados en el sistema VioGén. Tampoco tenían hijos en común, según los primeros datos.



El Ministerio de Igualdad ha informado de que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos para determinar si se trata de un asesinato machista.



De confirmarse la naturaleza machista, las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año ascenderían a 35 y a 1.279 desde 2003, cuando comenzaron los registros. Sería la víctima número cuatro en Madrid.



Igualdad investiga también como crimen machista el asesinato esta madrugada de una mujer de 31 años en Bilbao, que ha aparecido muerta en el interior de su domicilio con múltiples heridas por arma blanca. Su pareja, un hombre de 34 años, ha sido detenido.



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

