Feijóo niega grietas en el PP sobre financiación tras decir Mazón que hablará con Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha negado que existan grietas en su formación sobre financiación después de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sostuviese ayer que hablará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre "medidas excepcionales y necesarias y monográficas" para su región.



"Las únicas grietas que hay aquí, como podemos comprobar, es en la Cámara, en los socios que apoyan al Gobierno y dentro del propio Gobierno", ha apuntado el líder de la oposición, al ser preguntado por Mazón a su llegada este miércoles al pleno del Congreso, donde no estará el jefe del Ejecutivo por su viaje a China.



Además, ha agregado que él no se preocuparía del Partido Popular porque su formación "es un partido de Estado y no tiene grietas, lo que tiene son responsabilidades territoriales".



Este martes también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, señaló que si el presidente del Gobierno le convoca a una reunión irá, para hablar "con criterio y rigor" del problema de la financiación de las comunidades, al tiempo que defendió que si quiere tratar la deuda tiene que "sentar a todas las comunidades", porque de forma bilateral "no se sabe lo que negocia con una u otra".



El pasado viernes los presidentes autonómicos del PP se comprometieron, en un documento por escrito, a "no romper la multilateralidad en ningún supuesto" respecto la actualización de la financiación autonómica.



El lunes el presidente del PP y fuentes de su dirección nacional recalcaron que ese acuerdo incluía también, aunque no lo mencionase expresamente, la negociación sobre la condonación de la deuda.

