PSOE: reconocer a Edmundo González no es "una varita mágica" que haga desaparecer a Maduro

El PSOE ha reprochado al PP que está generando "falsas expectativas" con su defensa de que se reconozca al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela porque esto no es "una varita mágica" que inmediatamente haga desaparecer a Nicolás Maduro.

Así ha justificado en nombre del PSOE Cristina Narbona el que su grupo parlamentario no vaya a respaldar la proposición no de ley del PP instando al Gobierno a que reconozca a Edmundo González, quien precisamente llegó a España en un avión de la Fuerza Aérea el pasado domingo para buscar asilo.

"Lo primero que hay que hacer es no generar expectativas falsas, no engañar a los venezolanos (...) haciendo creer que el simple reconocimiento de Edmundo González como presidente electo es una varita mágica que hace desaparecer por encanto a Maduro", ha sostenido Narbona durante el debate celebrado en el Congreso de los Diputados.

"Ojalá fuera así, pero sabemos que las cosas no funcionan de esta manera", ha incidido, remitiéndose al caso de Juan Guaidó, al que España y otros países reconocieron como presidente encargado en 2019. "No tuvo ninguna utilidad", ha subrayado.

Así las cosas, ha defendido que la única manera de trabajar con los venezolanos que "están luchando por su vida, por su dignidad y por la democracia" es "hacerlo con eficacia, buscando soluciones reales y no convirtiendo a los venezolanos en "el ariete del PP contra cualquier cosa que haga el Gobierno de Pedro Sánchez".

En este sentido, ha pedido al PP que "no instrumentalice a los venezolanos" y, en presencia de destacados opositores venezolanos que residen en España como Leopoldo López o Antonio Ledezma así como la hija del propio Edmundo González, Narbona ha reivindicado que el actual Ejecutivo ha hecho "más que ningún otro Gobierno por el pueblo venezolano y por aquellos que combaten el régimen de Maduro", dando acogida a 125.000 venezolanos.

"Saben que no están viviendo en una dictadura chavista como se dice desde las filas de la oposición, sino en un país democrático que acoge y defiende los Derechos Humanos y la democracia dentro y fuera de nuestras fronteras", ha destacado, dirigiéndose a los opositores presentes.

Por su parte la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, encargada de defender la propuesta de su partido, ha enumerado hasta diez razones por las que el Congreso debería instar al Gobierno a reconocer a Edmundo González.

Al margen de las "razones éticas", ha dicho, es también un "imperativo estratégico" ahora que el opositor ha tenido que abandonar el país "entre chantajes y coacciones" en una operación "diseñada por la dictadura, organizada por Zapatero y facilitada por el Gobierno de España".

Ahora que Sánchez le ha llamado "héroe" y ha dicho que no le abandonará, Álvarez de Toledo ha sostenido que "héroes son todos los demócratas venezolanos". "Edmundo es algo más, es el electo por los héroes. Abandonarlo es abandonarlo a él y al pueblo que lo votó", ha advertido, recalcado que "lo que está en juego es más que el destino de un hombre, es la vigencia de un mandato y lo vamos a defender".

La portavoz del PP ha reclamado al presidente del Gobierno que "siga la estela" del mandatario chileno, Gabriel Boric, "que ha dicho que Venezuela es una dictadura" y le ha pedido que "lidere el reconocimiento de Edmundo González en Europa".

En este sentido, ha sostenido que "el consenso no es excusa", después de que desde el Gobierno se haya esgrimido que la posición de los Veintisiete no es la de reconocer al candidato opositor aunque no se haya reconocido la victoria de Maduro, recordando a los socialistas que ya lo rompieron para "reconocer el Estado de Palestina".

Asimismo, ha esgrimido que "Venezuela es un frente en la defensa del orden liberal global" y ha considerado que "no es casualidad que Putin, China e Irán apoyen a Maduro". Así pues, ha reivindicado, "reconocer la victoria de González es tan urgente como defender la integridad territorial de Ucrania".

Por otra parte, también ha tenido palabras críticas respecto al expresidente Zapatero, que "mantiene desde hace años una relación de intimidad antidemocrática con Maduro y su corte criminal" y que "siempre ha utilizado el diálogo para dar oxígeno a la dictadura".

Para terminar su intervención, Álvarez de Toledo, ha pedido el apoyo de todos los grupos parlamentario a la iniciativa, porque nada se celebraría "más en el búnker de Miraflores que el rechazo a esta iniciativa y nada debilitará más a la tiranía que su aprobación".

Por lo pronto, el PP podrá contar a priori con el respaldo del PNV, cuyo portavoz Aitor Esteban, para quien "el voto no tiene matices" y la derrota de esta propuesta "supondría una victoria del régimen de Maduro moralmente y eso no lo podemos consentir".

"El PNV siempre va a estar con la democracia, con la libertad y con los Derechos Humanos y, por lo tanto, apoyamos la posición de la oposición", ha puntualizado Esteban, que también ha tenido palabras de reconocimiento hacia la postura defendida por el Gobierno. "Ha hecho lo correcto en relación a este tema" al no reconocer la victoria de Maduro y acoger a González, ha afirmado.

También ha confirmado su respaldo Coalición Canaria, cuya diputada, Cristina Valido ha dicho que "votará que sí porque nos preocupa muchísimo que esto termine degenerando en un enfrentamiento civil porque es lo primero que tenemos que evitar".

Por lo que se refiere a Vox, que también ha presentado una enmienda, su portavoz, José María Sánchez, ha denunciado la "calculada ambigüedad" del Gobierno pero también ha arremetido contra el PP, al que ha afeado que muchos de sus socios en Europa tienen la misma postura que el PSOE. "Ustedes carecen de autoridad para hablar de esta cuestión", les ha dicho a los 'populares'.

Tampoco la portavoz de Junts, Marta Madrenas, ha dejado claro el sentido del voto de su grupo. La diputada catalana ha aprovechado su intervención para criticar el "cinismo" y la "hipocresía" del Gobierno en su defensa de los Derechos Humanos en Venezuela cuando no hace lo mismo con Cataluña.

Quienes sí han trasladado el rechazo a la PNL de PP han sido los otros socios parlamentarios del Gobierno, empezando por ERC, cuyo portavoz Gabriel Rufián se ha referido a Edmundo González como "ultraderechista" y ha reprochado a Álvarez de Toledo que haya equiparado Venezuela con Palestina.

También Javier Sánchez Serna, en nombre de Podemos, ha adelantado el rechazo de los 'morados'. "No vamos a ser ingenuos para sumarnos a las campañas de la derecha internacional que en este momento no están por el encuentro (...), sino que buscan más bien que Venezuela vuelva a arder", ha trasladado. "Nosotros respetamos la soberanía nacional de Venezuela y la voluntad democrática de su pueblo", ha acotado, reclamando "el respeto de la institucionalidad del país".

El portavoz de Sumar, Gerardo Pisarello, ha dejado claro que no validarán la "hipocresía" del PP. "Llevan semanas intentando incendiar el país, tratando de inventar un nuevo y fallido Guaidó, es decir, repitiendo recetas fracasadas que tendrían un devastador efecto en el conjunto de la región", ha denunciado.

La intervención de Pisarello ha soliviantado al portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, quien ha mostrado desde el escaño su malestar con sus palabras, lo que ha llevado a intervenir a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol. "No puede increpar a los diputados, le ruego el mínimo de educación posible en esta cámara parlamentaría", le ha dicho, y le ha acabado llamando al orden, al ver que no deponía en su actitud.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es