Edmundo González viaja a España tras concederle el asilo político solicitado

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, afirmó este domingo que España concederá al ex candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González, el asilo que ha solicitado.



Albares avanzó esta decisión en declaraciones a los periodistas en Mascate, donde el avión de la Fuerza Aérea Española en el que viaja el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al frente de una delegación de la que forma parte el ministro, hizo escala en su viaje a China.



El jefe de la diplomacia española, que confirmó que González estaba volando hacia España a petición del propio líder opositor, explicó que éste ha pedido también acogerse al derecho de asilo que "por supuesto -subrayó- el Gobierno de España va a tramitar y conceder".



Señaló que había hablado con Edmundo González una vez que se encontraba en el avión de la Fuerza Aérea Española en el que el opositor venezolano se desplazaba y éste le ha trasladado su agradecimiento.



"Le he trasladado también nuestra alegría de que se encuentre bien, de que se encuentre rumbo a España, y le he vuelto a reiterar el compromiso del Gobierno con los derechos políticos, la libertad de expresión y manifestación, y la integridad física de todos los venezolanos", añadió.



Ante la pregunta de si la decisión se ha adoptado porque se temía por la integridad física de González, Albares recalcó que se ha adoptado a petición suya tras pasar un tiempo en la residencia de la Embajada de España en Caracas, aunque dijo que no podía dar más detalles al respecto.



Insistió en que ante la solicitud, el Gobierno español garantizó que iba a poner todos los medios diplomáticos y materialespara hacerla efectiva y se ha llevado a cabo cuando él ha considerado oportuno que era el momento de salir de Venezuela.



Al respecto, fuentes diplomáticas aseguraron que no ha habido ninguna negociación entre el Gobierno español y el venezolano ni entre Pedro Sánchez y Nicolás Maduro directamente.



Albares sí recalcó que la posición de España ante la situación en Venezuela no sufre cambio alguno y sigue exigiendo la presentación de las actas electorales de los últimos comicios presidenciales para que se puedan verificar porque, de lo contrario, no se puede reconocer ninguna supuesta victoria.



La determinación es que haya una salida pacífica y "genuinamente venezolana" fruto del diálogo y la negociación entre el Gobierno de Maduro y la oposición.



Añadió que España no va a cerrar la puerta a ningún venezolano y recordó que son más de 100.000 los que se han acogido al estatuto especial que precisó que prácticamente no existe para ningún otro país.



"Las puertas de España hacia un país hermano como es Venezuela siempre van a estar abiertas, como han estado las puertas de la residencia de la Embajada de España para Edmundo González", aseguró.



La decisión de acoger a González por parte de España se conoció horas después de que Pedro Sánchez, en su intervención en la reunión del Comité Federal del PSOE, señalara que Edmundo González es "un héroe a quien España no va a abandonar".

