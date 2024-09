No puedo evitarlo. Lo intento porque es parte de mi obligación profesional y no lo consigo. Me empeño. Persisto con tozudez hasta mi propia desesperación, pero esto empieza a superarme. Me refiero a la politiquería y a los relatos casi telegráficos que los medios de comunicación, un día sí y otro también, hacen de asuntos capitales para nuestro país. Lo de la financiación ya es de hastío, lo de Cataluña ni les cuento y lo que pudiera decir del personaje de Puigdemont daría pie a una querella por injurias.

¿Desde cuándo estamos mareando la perdiz de la financiación autonómica? Al menos, desde el 10 de febrero de 2017, día en el que el Consejo de Ministros aprobó la constitución de un comité de expertos tras el visto bueno de la Conferencia de Presidentes Autonómicos. A falta de acontecimientos y acuerdos, el periodismo de declaraciones está inundando periódicos, radios, televisiones y medios digitales. Cada uno interpreta a su manera y, claro, ya no hay quien se entere y, además, da la impresión de que no quieren que nos enteremos. De la misa, la media.

Hay que joderse el verano político que llevamos y estamos cerca de despedir, pero el otoño no pinta mejor con un gobierno realizando el difícil equilibrio del funambulista tratando de complacer a Cataluña, tras el acuerdo de investidura de Salvador Illa, y no disgustar al resto de comunidades autónomas que, por derecho constitucional, reclaman lo suyo. Por no hablar de una oposición que anhela otra convocatoria electoral que podría dejar las cosas como están en el Congreso de los Diputados.

Si al tema de la financiación, que ya de por sí da calor, le sumamos las tórridas temperaturas que ha sufrido España durante julio y agosto (da igual que viajes al norte) o el desproporcionado tratamiento televisivo de Daniel Sancho y su condena a cadena perpetua pues el ciudadano, por higiene mental, busca refugio en el deporte o en las noticias triviales e insustanciales. Ahí están las piñas de Mercadona, un acontecimiento viral de difícil explicación y digno de estudio; o el divorcio de Ben Affleck y Jenifer López, acontecimiento al que incluso la llamada prensa seria le ha dedicado páginas enteras durante el verano. Las noticias banales siguen desplazando a las importantes. Parece que la gente quiere estar mejor informada de lo que no importa y esto sí es un serio problema.

