UPN publica una imagen de Otegi llamando a la puerta del PSE con pistola y luego la retira

Unión del Pueblo Navarro ha subido en la red social X un video que incluye una imagen manipulada del dirigente de Bildu, Arnaldo Otegi, pistola en mano, llamando a la puerta del PSE-EE, y después la ha retirado argumentando que el fotomontaje no es suyo ni se habían fijado en el mismo al hacer la publicación.



"Ayer publicamos un video en el que aparecía un fotomontaje con Arnaldo Otegi. Ni UPN hizo el fotomontaje ni nos fijamos en él a la hora de hacer el video", explican los regionalistas en la red social.



De haberse dado cuenta, agregan, "no la hubiéramos utilizado porque para retratar el pasado de Otegi no hace falta recurrir a ningún fotomontaje".



Al ser preguntado sobre este asunto, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, de Geroa Bai, ha asegurado: "Llevamos ya meses haciendo apelaciones a la responsabilidad en el tono al conjunto de los grupos políticos, de los grupos parlamentarios".



Ese llamamiento, ha indicado a los periodistas, "también exige, en lo que se publica y en lo que se lanza en las redes sociales a través de vídeos, tener una cierta responsabilidad".



"Yo creo que no hay que pasar algunos límites. Y verdaderamente, no me ha gustado (el video). Me parece que no contribuye a un debate político sosegado", ha comentado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es