Robles garantiza el apoyo a Canarias: No podemos dejarla sola frente a la inmigración

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha garantizado este jueves el apoyo del Gobierno al Ejecutivo canario para hacer frente a la inmigración ilegal y la tutela de los menores migrantes y ha manifestado: "Es un problema terrible que nos afecta a todos y no podemos dejar solas a Canarias, Ceuta y Melilla".



Margarita Robles ha realizado estas manifestaciones en Antena 3 donde ha sido preguntada por las manifestaciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en las que dijo sentirse desatendido por el Gobierno.



"También oí al presidente Clavijo decir que Defensa no colabora y el Ministerio ha entregado todas las instalaciones militares que están sin utilizar a Canarias ya desde hace dos o tres años", ha recordado Robles.



La titular de Defensa entiende que "contra la inmigración tenemos que sentarnos todos en el marco de la Unión Europea y seguir insistiendo en la prioridad que supone el Sahel", en referencia a la salida masiva de personas de los países situados en esta región de África.



"Si no nos preocupamos de esa situación esto va a ir a más porque los jóvenes no encuentran expectativas en esos países", ha advertido.

