Escrivá tomará posesión de su cargo como gobernador del Banco de España este viernes

José Luis Escrivá tomará posesión de su cargo como gobernador del Banco de España mañana viernes por la mañana, con el objetivo de que pueda asistir a la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) que se celebrará el 12 de septiembre en Fráncfort.



Así lo ha indicado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una entrevista en TVE, donde ha reiterado que el todavía ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública es "la persona mas adecuada" para el cargo.



Sobre la negociación con el PP para renovar la cúpula del Banco de España, que comenzó hace más de dos meses, el ministro ha reconocido que fue "imposible" alcanzar un acuerdo, ya que el principal partido de la oposición entendía que podía "vetar" y "limitar" la capacidad del presidente de nombrar al gobernador.



Preguntado por el nombramiento de la subgobernadora del Banco de España, ha dejado claro que desde el Ejecutivo se debe evitar que haya una "disfunción" por lo que procederán a nombrar una nueva teniendo en cuenta que el 11 de septiembre acaba el mandato de la actual, Margarita Delgado.



Sobre este mismo asunto, y en declaraciones en Onda Cero, Cuerpo ha reconocido que no hubo otro nombre sobre la mesa para gobernador y que la negociación con el PP se limitó a que eligieran al subgobernador.



El Partido Popular ya avanzó ayer que no propondrá un subgobernador para el Banco de España con el objetivo de "no blanquear" el nombramiento del ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, como gobernador de esta institución, que consideran una "colonización".



Carlos Cuerpo también se ha referido a la negociación de los presupuestos generales del Estado para 2025, cuyo techo de gasto y senda de déficit se aprobará por segunda vez en el Consejo de Ministros del próximo martes, y ha dicho que es "importante" dar este paso.



"Esto es competencia de la vicepresidenta primera", ha remarcado Cuerpo, aunque sí ha dicho que el Gobierno quiere y apuesta por que haya presupuestos, que se consiga aprobarlos y "en eso está nuestra energía".



A su juicio, va a ser una negociación "intensa", pero ha dicho que espera que acabe de "forma satisfactoria".



Otro de los asuntos a los que se ha referido el ministro ha sido el nuevo sistema de financiación anunciado ayer por el presidente, Pedro Sánchez, y ha subrayado que todavía se encuentra en un estado "muy inicial", aunque es "un buen paso".



Según ha dicho está basado en dos pilares, uno de ellos es el elemento de suficiencia, es decir, que las comunidades autónomas sean capaces de financiar sus gastos y competencias en sus territorios, y el otro, la solidaridad interterritorial.

