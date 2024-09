Coalición Canaria afirma que se replantea su apoyo al PSOE en el Congreso

Coalición Canaria está inmersa en un "debate interno" en el que se replantea su apoyo al PSOE y al Gobierno de España en el Congreso de los Diputados debido, han apuntado, a una "dejadez de funciones muy clara" en política migratoria y a "la no velocidad" para aplicar la denominada como agenda canaria.



"Mi único voto puede ser determinante en los presupuestos, en comisiones y comisiones de investigación, así como en otros espacios. Y cuando el voto sea ponderado, mi voto vale 8 como representante del grupo mixto. Mi voto vale más que los del PNV, Junts o Esquerra y el PSOE tiene que recordar que han firmado un acuerdo", ha expuesto la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido.



Así se ha expresado la representante de CC en una rueda de prensa junto al secretario general de su partido, David Toledo, y el senador por la comunidad autónoma, Pedro San Ginés.



Respecto a los plazos para tomar una decisión sobre el apoyo al PSOE, Toledo ha aludido a la celebración de una reunión con la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, en la que estudiarán el grado de cumplimiento de las transferencias recogidas en la agenda canaria, las cuestiones relacionadas con la política migratoria y la evolución de los acuerdos en caso de que los presupuestos sean prorrogados.



"La realidad es que tras firmar la agenda nos hemos sentido maltratados y ninguneados en determinados aspectos como el traslado de la competencia de costas o la modificación de la ley de extranjería", ha ahondado Toledo, que ha recordado que sin el voto de CC "no se habrían conseguido algunas cosas".



Los dirigentes de CC han apuntado que su partido no está en el eje izquierda y derecha y que la agenda canaria no era "un cheque en blanco", a la par que han acusado al Gobierno de España de desentenderse en la gestión de los menores que llegan solos a Canarias.



En suma, han asegurado, el Gobierno de España no cuenta "con una hoja de ruta clara" y, sobre la decisión de retirar o no el apoyo, han apuntado que se sentarán con el PSOE antes de tomar cualquier decisión.



En su intervención, Cristina Valido ha recordado que su partido ha dicho no al PSOE "cuando ha tenido que hacerlo" y que, sin hacer uso del "chantaje político", han votado negativamente a cuestiones como la amnistía.



"La agenda canaria no es fácil cumplir por la falta de presupuestos. Hemos trabajado para mantener acuerdos como la gratuidad del transporte público y otras cuestiones que habían quedado en el aire. Mantener todas estas ventajas y compromisos supone un equilibrio y una negociación permanente y diaria", ha reflexionado la diputada de CC, que ha dicho querer esperar a mantener una reunión con la ministra de Hacienda para tomar decisiones.



También ha reclamado "el mismo trato para Canarias y su presidente" que el que se da a otros presidentes de comunidades autónomas con los que Pedro Sánchez se reúne, ha dicho, "de modo casi bilateral".



Así, se ha quejado de que el presidente autonómico, Fernando Clavijo, se haya tenido que desplazar a La Palma para mantener una reunión con Sánchez que se aceptó "como si fuese un favor" y que apenas duró "unos minutos".



Sobre inmigración, Valido ha pedido que el interés de los menores esté por encima de las discrepancias, "que no se usen como arma política" en un momento en el que Canarias debe decir "basta ya".

