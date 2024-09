Esteban dice que el PP le llama "constantemente" y recuerda que el PNV tiene unos acuerdos

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado que, pese a su última polémica con el PP, las vías de diálogo están abiertas con ese partido, desde el que le llaman "constantemente", aunque ha recordado que la formación nacionalista ya tiene "unos acuerdos", en alusión sin citar a su apoyo a Pedro Sánchez.



"Algunos están pensando que aquí va a pasar... y no. Tenemos unos acuerdos", ha indicado en una entrevista en Radio Euskadi.



Esteban ha señalado que en el PNV no entienden la actitud del PP en muchos asuntos, así como su "fijación en acercarse a Vox en cantidad de temas". A su juicio, el PP "está muy a la derecha y muy alejado de lo que sería bueno".



Sobre su último cruce de acusaciones con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha dicho que "lo único" que le llamó fue "torpe", cuando podía haber dicho "zoquete y algunas cosas más", describiendo su actitud ya que "si quieres determinados efectos -el apoyo del PNV- tienes que ser más hábil".



El dirigente nacionalista ha considerado que al PP "le urge hacer unas elecciones estatales seguramente porque (Alberto Núñez) Feijóo está viendo que en su propia casa se le está agotando el tiempo".



Por otra parte, ha afirmado tener "más dudas que nunca" sobre si saldrá adelante el proyecto de presupuestos generales del Estado que presente el Gobierno para 2025, pero ha indicado que ello no significa que vaya a caer el Gobierno de Pedro Sánchez, "conociendo al presidente".



Tras citar su "manual de resistencia", ha indicado que "con un presupuesto expansivo y unos retoques vía reglamentaria, podría mantener el Gobierno funcionando, sobre todo, porque todavía queda (...) el gran maná de los fondos europeos".



Esteban ha advertido, además, de que "el problema nacional catalán" no ha desaparecido con el acceso del socialista Salvador Illa a la Presidencia de Cataluña y ha asegurado que pese al nombre que se le ha dado, la financiación singular para esa comunidad pactada entre el Partido Socialista y ERC "no es" el Concierto vasco. "Hay elementos del Concierto que no constan" en ese acuerdo, ha señalado.

