Turull insta a la Fiscalía a querellarse contra los jueces que no aplican la amnistía

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha emplazado este martes a la Fiscalía General del Estado a que se querelle contra los jueces que no están aplicando la ley de amnistía.



"Igual que Pedro Sánchez se ha querellado contra un juez, el Fiscal General del Estado se podría querellar contra algunos jueces que no están aplicando la ley, porque esto se llama prevaricación", ha asegurado en declaraciones a TV3.



Turull ha reiterado que el Gobierno tiene más herramientas de las que está utilizando para garantizar la aplicación de la ley de amnistía, y ha insistido en que la Fiscalía debería "actuar".



En cualquier caso, Turull ha dejado claro que su eventual apoyo al Gobierno pasa por otros aspectos más allá de la ley: "Hacer caer o no al PSOE tiene más que ver con si el acuerdo para hacer president a Salvador Illa es una enmienda al acuerdo de Bruselas", ha dicho en alusión al pacto que posibilitó la investidura de Sánchez en 2023.



Por otro lado, Turull ha reprochado a ERC que haya "agrandado el poder absoluto de quienes han combatido al independentismo", en alusión al PSC.



"Han hecho que quien ha combatido al independentismo campee como quiera por las máximas instituciones de Cataluña", ha añadido Turull, y ha dejado claro que JxCat hará una propuesta en su congreso para atraer a los votantes independentistas que se sienten "huérfanos".

