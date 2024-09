Sumar reclama al PSOE que no caiga en los discursos de la derecha sobre inmigración

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha advertido en alusión al PSOE, que no hay que "caer en la tentación" de plantear los marcos discursivos de la derecha "situando las expulsiones en la resolución del problema, porque no es ni la receta ni el discurso" que se requiere sobre la inmigración.



Urtasun, en una entrevista en TVE, ha insistido en que España necesita "un sistema de acogida solidario" y eso es lo que está intentando el Gobierno de coalición, ha dicho, cargando contra el "obstruccionismo" del PP.



Para resolver la crisis migratoria, que está afectando de manera especial a Canarias, el ministro ha apostado, entre otras herramientas, por la regularización, "vías legales de entrada" en Europa y la colaboración con los países de los que parten los migrantes.



Por otro lado y respecto a la decisión del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de reactivar la comisión para la ampliación del aeropuerto de El Prat, Urtasun, dirigente de los comunes, que dan apoyo al Govern socialista, ha advertido que "seguir ampliando desmedidamente el aeropuerto" no contara con el respaldo de Sumar.

