Feijóo defiende estudiar "caso a caso" a qué migrantes regularizar y a quiénes deportar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que se estudie "caso a caso" qué migrantes pueden ser regularizados y quienes deben ser retornados a sus países de origen, entre los que ya residen en España. También ha abogado por que el retorno sea el principio general ante nuevas llegadas irregulares.



El líder de la oposición ha matizado así, en una entrevista este lunes con Onda Cero, la alusión a las deportaciones masivas que hizo su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, y ha argumentado que las deportaciones se tramitan siempre de forma individual y "masivas" es "la suma de muchos individuos".



Además, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochándole la "ausencia" de política migratoria y sus "bandazos". Y, pese a compartir que en España hace falta migración regular, ha insistido en que Sánchez alentó un efecto llamada al señalar esta necesidad desde Mauritania.



"Es una frivolidad impropia. Ni era el lugar, ni era el momento, ni es la forma", ha recalcado Feijóo, que cree que el presidente del Gobierno debió ofrecer su colaboración para luchar contra las mafias y para el cumplimiento del pacto migratorio europeo, que incluye el retorno de los que llegan de forma irregular.



Respecto al apoyo del PP a la tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP) que pide la regularización masiva de migrantes residentes en España, Feijóo ha subrayado que "esa iniciativa no significa papeles para todos", sino que el PP quiere definir los requisitos a cumplir.



No ha adelantado las condiciones que propondrá su grupo, más allá de oponerse a regularizar a quienes tengan antecedentes o penas de prisión. "Si acredita que ha tenido y tiene interés en tener trabajo, que es respetuoso con las normas, tendrá más posibilidades de regularizarse y quedarse", ha apuntado.



"Los migrantes regulares los necesitamos en nuestro país. Cuando los tenemos irregulares, hemos de ver, caso a caso, en qué lugar procede regularizar y en qué lugar procede el retorno", ha recalcado Feijóo.



En cambio, ante nuevas llegadas, y con la emergencia que atraviesan Canarias y Ceuta, Feijóo considera que "lo que toca no es ver si vamos a seguir regularizando a personas que entren de forma irregular", cuando el principio básico de la Unión Europea es el retorno con carácter general.



Feijóo ha defendido además que el PP acierta en su postura sobre la migración con el argumento de que el Gobierno les llama "xenófobos" y Vox les tilda de cómplices.



Además, tras la ruptura con Vox, ha destacado que el PP ha perdido la estabilidad en seis autonomías por mantener su postura coherente, algo que en su opinión el PSOE no estaría dispuesto a hacer.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es