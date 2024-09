Saiz afirma que la migración circular es una fórmula ganadora para todos: "Es un win-win"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado que la migración circular, propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su reciente gira africana, es una fórmula ganadora.



"Es un win-win" (en alusión a la expresión inglesa, estrategia de beneficio mutuo) para el país de origen y de destino poniendo en el centro a las personas migrantes, respetando sus derechos humanos y los derechos laborales, ha asegurado en una entrevista en TVE.



Saiz ha explicado que para poner en marcha esa fórmula hay que contar con la voluntad de los países que quieran adherirse a este mecanismo de cooperación y ha adelantado que Mauritania y Gambia ya han mostrado esa disposición.



A partir de ahí -ha dicho- también es importante que haya empresas que den un paso hacia delante.



"Cada vez que tenemos oportunidad de tener encuentros con empresas, y así también ha ocurrido, en este caso en Senegal, hay un interés claro en participar en este tipo de programas con un anclaje en la formación, en la cualificación, en la capacitación de los trabajadores", ha indicado.



Además, ha destacado que está encima de la mesa la reforma del reglamento de extranjería, en estos momentos en fase de información pública, y que espera que entre en vigor a finales de octubre.



Tras recordar que desde la pasada reforma del reglamento, hace un año, se han llevado a cabo 300.000 regularizaciones, la ministra ha insistido en que "ese es un buen camino".



Saiz ha criticado la hipocresía e incongruencia del PP al no apoyar en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería para establecer el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre las distintas comunidades autónomas y "aliviar" así territorios tensionados como Canarias, Ceuta y Melilla.



"Creo que el PP tiene que dar una respuesta a esa reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Y es ese paso el que habría que dar, porque si no, lo que estamos viendo es esa incongruencia, esa insolidaridad manifiesta y esa hipocresía que tendrán que explicar", ha señalado Saiz quien ha eludido responder a si el Gobierno va a sacarlo adelante mediante decreto ley.



Sí ha insistido en que es el Partido Popular "quien tiene que decidir si da voz o se la sigue quitando a los niños y niñas que están llegando fundamentalmente a Canarias y a Ceuta y Melilla".



Además, ha incidido en que las comunidades autónomas tienen las competencias en materia de infancia y ha lamentado que algunas de ellas, fruto de esa autonomía, "prefieren en algunos casos incluso reducir impuestos a las rentas más altas para reventar otro tipo de políticas".

