Robles dice que el PP quiere "sacar tajada" con la inmigración

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recriminado este viernes al PP que "quiera sacar tajada y hacer política" a cuenta de la crisis migratoria y le ha pedido "sentido de Estado", algo de lo que, a su juicio, "carece".

En declaraciones a los medios de comunicación desde Bruselas, donde participará en la reunión de ministros de Defensa de la Unión Europea (UE), Robles ha cargado contra los de Alberto Núñez Feijóo poniendo el foco en que las políticas migratorias de un país "son temas de Estado" que involucran cuestiones "económicas, culturales o humanitarias" y, en el caso de África, también "terrorismo", porque "el yihadismo se extiende" por ese continente.

Por lo tanto, a la ministra le parece "inaceptable" que el PP "pueda tratar de sacar tajada y hacer política" en temas de esta materia practicando una oposición que no es "seria ni responsable". En este contexto, ha pedido a los 'populares' "el sentido de Estado que está demostrando que no tiene". "Lo que hay que hacer es políticas de Estado, no todo vale", ha zanjado Robles.

Requerida por las críticas a la postura del presidente Pedro Sánchez que se han vertido desde Sumar, socio minoritario del Gobierno, Robles ha querido recordar que es el jefe del Ejecutivo el que marca la posición en lo referente a este tema.

"Sumar está en el Gobierno y la posición del Gobierno en esta materia la marca el presidente, que ya ha expuesto clarísimamente la posición", ha ahondado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es