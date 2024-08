Ganz Mavag recurrirá al Supremo el veto a su opa por Talgo y pedirá indemnizaciones

El grupo húngaro Ganz Mavag (Magyar Vagon) tiene intención de interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el veto del Gobierno español a su opa por Talgo, "instando su nulidad y la indemnización de todos los daños y perjuicios causados".



Según la compañía, la decisión del Consejo de Ministros del pasado martes de rechazar su oferta pública de adquisición por el 100 % del capital social del fabricante de material ferroviario español "carece de la más mínima motivación y produce al oferente la más absoluta indefensión".



El grupo, que asegura que su opa por Talgo "cumple con todos los requisitos legales vigentes y que no existen razones fundadas para la oposición del Gobierno de España", ha comunicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de iniciar "todas las acciones legales a su alcance, tanto a nivel nacional como en el seno de la Unión Europea".



En particular, y sin perjuicio de cualesquiera otras acciones legales que resulten procedentes, Ganz Mavag tiene intención de interponer el citado recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo, para lo que dispone de un plazo legal de dos meses.



Durante ese período de tiempo, el grupo analizará y determinará las actuaciones procedentes para la defensa de sus legítimos intereses, incluyendo la petición de las medidas cautelares que, en su caso, resulten apropiadas.



"Todo lo anterior, tal y como se ha mencionado anteriormente, sin perjuicio de las restantes actuaciones que procedan en otras instancias, en particular, ante los órganos competentes de la Unión Europea", añade en su comunicado al regulador español.



No obstante, dados los graves perjuicios que el veto del Ejecutivo español supone para sus legítimos intereses, la incertidumbre que plantea sobre los plazos de la oferta y los costes de mantener su vigencia, Ganz Mavag ha comunicado a la CNMV su decisión de desistir de la misma.

