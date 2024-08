El PP avisa de pérdidas de hasta 13.000 millones con la "independencia fiscal" de Cataluña

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha advertido este jueves de que la "independencia fiscal" de Cataluña podría suponer pérdidas de financiación de entre 6.000 y 13.000 millones de euros y ha recalcado que solamente en Sanidad "supondría 150.000 médicos o 25 hospitales menos cada año".



"La gente tiene que darse cuenta de que estamos en el escenario de que se van a perder servicios y van a pagar ellos con sus impuestos el precio que (Pedro) Sánchez necesita para ser presidente", ha afirmado Bravo en Onda Cero, según ha informado el PP en un comunicado.



El pacto de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat que incluye una financiación singular para Cataluña rompe, a juicio de Bravo, "el sistema de financiación tal y como lo entendemos".



El dirigente popular ha lamentado que, después de escuchar hasta hace un mes a Sánchez y a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decir que no iba a haber una independencia fiscal, una agencia tributaria catalana o que no se cedería el 100 % de los tributos, "ahora lo veamos por escrito".



"Es para no fiarse de las palabras del presidente del Gobierno", ha denunciado y ha defendido un sistema de financiación pactado de manera multilateral entre todas las comunidades autónomas.



Bravo ha criticado que no se haya mejorado el actual durante 6 años, pese a que Montero lo presentó como una prioridad tras asumir su cargo, y que cuando se quiere hacer "sea para comprar votos".



Además ha puntualizado que el sistema que reclama Cataluña no tiene nada que ver con los cupos vasco y navarro, porque estos están recogidos en la Constitución, y que los independentistas "pretenden para su propio interés un sistema de financiación a la carta para ellos dejando fuera al resto de comunidades".



En su opinión, el pacto fiscal en Cataluña "es comprar el discurso del 'procés'", por lo que Sánchez ha vuelto a "reactivar algo que estaba muerto con su crítica a los jueces en relación con la amnistía y ahora con la independencia fiscal".

