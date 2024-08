Sanidad da el primer paso para recuperar la elección presencial de las plazas MIR

El Ministerio de Sanidad ha lanzado este lunes a consulta pública una norma para recuperar la elección presencial de las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), incluyendo las de Medicina (MIR), que desde 2020 se escogían exclusivamente por medios telemáticos.



La elección telemática ha sido objeto de controversia y debate desde que se instauró hace cuatro años por la pandemia de covid-19; el cambio que quiere introducir el actual equipo del Ministerio es permitir la elección presencial o una combinación de ambos métodos.



"Avanzamos hacia un sistema presencial y telemático para elegir plaza de Formación Sanitaria Especializada. Además, desarrollaremos un procedimiento para ocupar las plazas rechazadas precozmente", ha celebrado la ministra de Sanidad, Mónica García, a través de la red social "X".



El texto sacado este lunes a consulta pública, al que se podrán realizar aportaciones hasta el próximo 10 de septiembre, modifica dos artículos del real decreto 589/2022, de 19 de julio: el primero, el 23.1, que define el sistema de elección y adjudicación de plazas mediante medios electrónicos.



Y el segundo, el 23.3, que establece que no podrán adjudicarse en la misma convocatoria las plazas que resulten vacantes en el proceso, bien porque los aspirantes no las hayan elegido, bien por renuncias expresas o tácitas de los mismos.



Sanidad valora el sistema y las herramientas de ayuda que se han venido empleando, como "Simule", porque han supuesto un gran avance y una apuesta por la transformación digital de los procesos administrativos.



No obstante, según subraya en una nota de prensa, considera "necesario que la regulación en este aspecto no sea taxativa y explorar sistemas que permitan la presencialidad, y que, por tanto, no sea obligatoriamente por medios electrónicos".



En los últimos años, además, se han incrementado las renuncias a plazas, una buena parte incluso antes de incorporarse al puesto, que quedan sin poder ser cubiertas.



Un problema que podría solucionarse, argumenta el Ministerio, con un sistema que establezca un plazo para renunciar, pasado el cual, y en caso de que una o varias personas con plaza cambien de destino y dejen la suya vacante, sea posible ofertar de nuevo esas plazas a todos los que hayan participado en el proceso, de forma que puedan ser cubiertas con una segunda (y última) ronda de elección de plaza “a resultas”.



La preocupación en Sanidad por las plazas que quedan sin cubrir "es alta", teniendo en cuenta la necesidad de profesionales en determinadas especialidades, por eso cree que este mecanismo podría contribuir a reducir su número.

