Gamarra ve a Sánchez "en la toalla bajo el sol" en plena crisis migratoria

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de estar "en la toalla bajo el sol" mientras España atraviesa una crisis migratoria que afecta a varias comunidades, hay una "alerta" de salud pública y las infraestructuras "están abandonadas". "Los españoles no le importan", concluye.

En una entrevista con Europa Press, Gamarra recuerda que el líder del PSOE "compró su investidura" pero no la gobernabilidad, y un año después "apenas hay avances desde el punto de vista legislativo". A su juicio, el presidente del Gobierno no tiene "capacidad de gobernar". "Podrá sobrevivir, pero evidentemente no puede gobernar", opina, lo que califica como "la degradación de la política y del socialismo".

Mientras tanto, el PP considera que "las infraestructuras están abandonadas", España "está sufriendo una crisis migratoria" que tiene con mayor presión a Canarias y Ceuta y que se extiende a Baleares, a Murcia, a Andalucía, a la Comunidad Valenciana", y a ello se une ahora la "alerta de salud" decretada por la OMS por la viruela del mono.

"Y el Gobierno, ni está ni se le espera, porque para Pedro Sánchez los problemas de los españoles son secundarios, su país no le importa --ha afirmado--. A Pedro Sánchez solo le importa él y permanecer él en el poder a cualquier precio y utilizando todos los instrumentos que esté de su alcance".

De hecho, achaca el fracaso del pacto en materia de migración a que uno de los socios de Sánchez, en referencia a Junts, le exigió "romper la política de Estado" y por eso el PSOE lo desechó. "Le da igual lo que le pase, la situación de presión que tienen Canarias o Ceuta, lo que le interesa es su gobernabilidad", opina.

Gamarra cree que, en aquellas negociaciones de julio, el PP fue "muy claro" y reclamó una política migratoria de Estado, no "parches", y eso incluía defender las fronteras, llevar este debate a las instituciones europeas, y dotar a las comunidades autónomas de recursos económicos suficientes.

Respecto a la ruptura con Vox, precisamente por el reparto de menores inmigrantes, Gamarra ha señalado que su partido aboga por Gobiernos "útiles" y que deberán ser los de Santiago Abascal quienes expliquen su decisión: "Será Vox quien tenga que dar las explicaciones de por qué han decidido no gobernar y no ser útiles a los ciudadanos", sostiene.

Además, ha querido dejar claro que, en los acuerdos autonómicos con Vox, el PP "no ha cedido nada" en sus principios y no ha dado "nunca un paso atrás" en materia de igualdad y en la lucha contra la violencia de género.

"El PP ha demostrado durante este último año de gobiernos autonómicos que somos absolutamente libres y que sólo nos debemos a los españoles --ha proclamado--. Sólo nos vincula nuestro proyecto político, que es perfectamente reconocible por parte de los españoles, y la palabra que les dimos en la campaña electoral".

En cuanto a la irrupción de la plataforma Se Acabo la Fiesta (SALF) de Luis 'Alvise' Pérez Fernández, con tres diputados en las europeas de junio, Gamarra ha señalado que "hay fenómenos que surgen en elecciones europeas y que tan rápido como surgen, pues desaparecen". Lo importante, en su opinión, es que sólo el PP puede ser la alternativa "sensata" al 'sanchismo' con capacidad para unir a millones de españoles distintos y diferentes para cambiar el Gobierno.

Por otro lado, Gamarra ha puesto en duda que el Gobierno logre aprobar los Presupuestos de 2025, pero insiste en que "a Pedro Sánchez no le importa" y sólo quiere seguir el próximo año en la Moncloa. Eso sí, aconseja al líder del PSOE aplicarse la frase que le dijo a Mariano Rajoy, invitándole a convocar elecciones al no poder aprobar Presupuestos.

"Hubo un Pedro Sánchez que dijo que sin presupuestos no se podía gobernar y que había que dimitir y convocar elecciones. Le decimos que revise la hemeroteca y que siga sus propias indicaciones por un poco de coherencia consigo mismo", ha añadido.

Para la dirigente del PP, "evidentemente" Sánchez "no tiene capacidad para gobernar", dada su precariedad parlamentaria, pero tampoco cree que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso: "Evidentemente la confianza no la tiene y por eso ni tan siquiera se atreve a plantearla".

Respecto a la posibilidad de que sea el PP quien active la moción de censura, Gamarra prefiere "trabajar para que haya elecciones, ganar esas elecciones y trabajar en la alternativa". "Y eso es lo que hace el Partido Popular y a lo que dedicamos nuestro tiempo, ha remachado.

