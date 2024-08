El PSOE emprenderá acciones para investigar a la familia de Feijóo y a la pareja de Ayuso

El PSOE emprenderá acciones parlamentarias y judiciales para que se investiguen los contratos de la Xunta con una empresa dirigida por la hermana pequeña del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y las comisiones pagadas a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.



"Si no dan explicaciones antes del próximo mes de septiembre, los socialistas iniciaremos una serie de medidas parlamentarias y judiciales para esclarecer todo lo que rodea a estos dos casos", ha anunciado este viernes el PSOE en un comunicado remitido a EFE.



Los socialistas quieren investigar "hasta las últimas consecuencias" tanto los contratos adjudicados por la Xunta de Galicia a empresas dirigidas por la hermana de Alberto Núñez Feijóo, como los pagos de Quirón Salud a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, así como "todo el entramado que rodea a esas comisiones y la vivienda en la que reside la presidenta de la Comunidad de Madrid".



Según denuncian, la hermana de Feijóo ha sido beneficiaria, como directiva para Galicia de la empresa Eulen, de contratos con la Xunta cercanos a un total de 21 millones de euros de los que el PP se niega a dar explicaciones, al igual, dicen, que la presidenta madrileña sobre las comisiones cobradas por su pareja de la empresa Quirón Salud.



En opinión del PSOE, el caso que rodea a Díaz Ayuso tiene derivadas suficientes para una comisión de investigación o una instrucción judicial.



"Ni Feijóo ni Ayuso tienen ninguna bula para ser más que cualquier español. Su empeño en no dar explicaciones solo extiende más la sospecha sobre estos casos", señala.



Advierte de que no permitirá que "las mayorías absolutas del PP en Madrid y Galicia conviertan a sus líderes en absolutistas" y les da de plazo hasta finales de mes para que rindan cuentas.

