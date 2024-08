Vox acusa a Sánchez de "humillar" a España al tolerar un "mitin" de Puigdemont

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de permitir que España haya sido "humillada", al tolerar un "mitin" del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a escasa distancia del Parlament, sin haber sido aún detenido.



Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas, tras participar junto a decenas de personas en una concentración junto al acceso al Parque de la Ciutadella, después de que Puigdemont haya irrumpido en su acto de bienvenida y haya pronunciado un breve discurso, antes de dirigirse al Parlament con la intención de asistir al pleno de investidura del socialista Salvador Illa.



"Hemos tenido que asistir a un esperpento, a una anomalía democrática, de ver a un delincuente, un huido de la justicia, que ha podido celebrar un mitin a pocos metros del Parlament, ante la pasividad del Gobierno de la nación, que ha demostrado una vez más que arrastra el orgullo de una patria por un interés personal", ha denunciado Garriga.



El líder de Vox en Cataluña ha advertido de que no es admisible que un "delincuente" con una orden de detención nacional circule "con total impunidad": "No vamos a tolerar que entre en el Parlamento de Cataluña", ha subrayado.



Los asistentes a la concentración han exhibido banderas españolas y pancartas con lemas como "Puigdemont, a prisión" o "Amnistía No", mientras entonaban cánticos como "España no se vende, España se defiende" y "Cataluña es España".



Cuando los independentistas que habían asistido al acto de Puigdemont han confluido en el mismo acceso al Parque de la Ciutadella ha habido tensión e intercambio de insultos, aunque ambas partes estaban separadas por el operativo de seguridad desplegado por los Mossos de Esquadra.

