Felipe VI viaja a París para apoyar al equipo olímpico español durante varias jornadas

Felipe VI viaja este lunes a París para animar durante varios días al equipo español en los Juegos Olímpicos en diferentes disciplinas, mientras que la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía permanecen en el Palacio de Marivent.



El monarca coge el testigo de doña Letizia, quien regresó el pasado sábado a la capital balear después de haber estado tres días en París, donde previamente estuvieron sus hijas durante los primeros días de la cita olímpica.



La pretensión del jefe del Estado es estar en los Juegos hasta el próximo jueves y presenciar distintas competiciones donde hay opciones de medalla, según fuentes de la Casa Real.



Es la primera ocasión en la que apoya en directo a los deportistas españoles en unos Juegos Olímpicos desde que es rey, puesto que no estuvo ni en los de Río de Janeiro (2016), ni en los de Tokio (2021).



Felipe VI viaja a París una vez que concluyó la Copa del Rey de vela el pasado sábado en aguas de la bahía de Palma, en la que participó en las cinco jornadas al timón del ‘Aifos’ de la Armada, que quedó segundo en su categoría.



Tras su regreso a España, será la reina Sofía la que se desplace a París para asistir a las dos últimas jornadas y a la ceremonia de clausura de la olimpiada, en cuya inauguración estuvieron los reyes.



El único día en el que no ha habido presencia de la familia real en la ciudad francesa fue ayer, domingo, marcada por la derrota del tenista Carlos Alcaraz ante Novak Djokovic en la final individual de tenis y la lesión de la jugadora de bádminton Carolina Marín cuando estaba en puertas de conseguir su pase a la final.



Los sucesivos viajes a París de los miembros de la familia real han hecho que sea uno de sus veranos más atípicos en Palma, donde no han protagonizado el tradicional posado ante los medios gráficos.



Anoche, los reyes y sus hijas tuvieron su primera aparición en público juntos en un cena en un restaurante de la capital balear junto con la reina Sofía, en la única jornada en la que han coincidido todos.

