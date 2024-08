El PP "plantará cara" al "pacto de supervivientes" entre PSC y ERC, que rompe la igualdad

El PP de Cataluña ha prometido que "plantará cara" al "pacto de supervivientes" entre PSC y ERC para que los republicanos mantengan sus "cargos y chiringuitos" y Pedro Sánchez pueda seguir unos meses más al frente del Gobierno, a costa de "quebrar la igualdad y solidaridad" del sistema de financiación.



Así lo ha anunciado, en declaraciones a EFE, el portavoz del grupo del PP en el Parlament, Juan Fernández, que ha destacado que, a raíz del pacto entre el PSC y ERC para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, con una propuesta de financiación "de imposible aplicación", los populares catalanes se erigen como "única alternativa constitucionalista".



"Lo que haremos es plantar cara ante este atropello y esta estafa política de Sánchez e Illa. Illa se convertirá en un presidente interino a las órdenes de ERC", ha indicado.



Según Fernández, una vez recibido el aval de las bases republicanas, se ha "consumado el pacto de supervivientes" entre PSC y ERC, que han suscrito un acuerdo que "no mejora la vida de los catalanes", sino únicamente de quienes lo firman.



"No es un pacto a favor de Cataluña, sino de Pedro Sánchez y de ERC", ha dicho Fernández, que considera que los republicanos podrán mantener su "tela de araña" con "miles de cargos" y "chiringuitos" en los organismos del Govern y Pedro Sánchez seguir "unos meses más" al frente del Gobierno.



Y todo ello, ha lamentado, a costa de "quebrar la igualdad y la solidaridad" del sistema de financiación.



Sin embargo, sobre el modelo de financiación singular para Cataluña, Fernández ha asegurado que el pacto podría ser una "nueva estafa política", ya que es de "imposible aplicación", porque tiene que pasar por filtros legales y modificaciones legislativas que ambos partidos no podrán sortear en solitario.



No obstante, ha advertido de que solo la intención y "voluntad de cesión" de los socialistas ante ERC ya es "vergonzosa", porque al plantear este pacto de financiación están cometiendo una "estafa política mayúscula".



Para el portavoz popular, con este pacto se confirma que el PSOE ya no es un partido constitucionalista, sino una formación sin principios y sin modelo de país, que "solo busca mantener en el poder y proteger a Pedro Sánchez", con el riesgo de extender el "procés" al resto de España.



Ante esta situación, ha garantizado que el PP catalán se erige como "única alternativa constitucionalista", que defiende una Cataluña mejor dentro de un proyecto de una España mejor.



Sobre el posible regreso del expresidente Carles Puigdemont para asistir al debate de investidura, Fernández ha afirmado que lo que tendría que hacer el líder de Junts es volver a España para rendir cuentas con la justicia y ha añadido que su situación "personal y judicial" no tendría que "interferir" con el normal funcionamiento de las instituciones.



"Si interfiere, querrá decir que las instituciones en Cataluña están absolutamente politizadas y al servicio de intereses personales, y esto no puede ser en un estado democrático", ha resaltado.

