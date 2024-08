El PNV avisa de que el Concierto Económico vasco "no se toca"

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha advertido de que el Concierto Económico vasco "no se toca", a colación del preacuerdo entre ERC y PSC para que Cataluña recaude el cien por cien de los impuestos, rechazando las afirmaciones de que este modelo "no es solidario".

Además, ha advertido de que pueden surgir "movimientos reaccionarios que planteen una regresión en el autogobierno" de Euskadi ante estas afirmaciones de que el Concierto Económico vasco "no es solidario".

Con todo, afirmado que su partido tiene la "esperanza realista" de que se complete el Estatuto en esta legislatura, y se acuerde uno nuevo que amplíe el consenso del de Gernika y pueda también aprobarse en las Cortes Generales.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi ha señalado que espera que esta legislatura se complete el Estatuto de Gernika "Tenemos una esperanza realista de que sea así", ha asegurado.

El dirigente jeltzale ha compartido con el Lehendakari, Imanol Pradales, que "hay que levantar la voz" para que el cumplimiento se produzca. "No es razonable que tengamos un Estatuto incumplido sistemáticamente después de 40 años. A veces, ha dado la sensación incluso de tomadura de pelo hacia Euskadi por parte de los diferentes gobiernos del Estado", ha añadido.

Por ello, ha subrayado que la labor del PNV y del Gobierno Vasco "ha sido levantar la voz contra esos incumplimientos y trabajar día a día sistemáticamente para que se cumpla". "Creo que podemos ser optimistas, estamos esperanzados en que, con el trabajo que se está haciendo en este momento, podamos ver durante esta próxima legislatura completado el Estatuto", ha indicado.

También confía en que en los próximos cuatro años se pueda alumbrar un nuevo estatus porque las nuevas generaciones "se merecen poder votar un Estatuto, que tiene que cumplir unas premisas".

En este sentido, ha recordado que el PNV ha asumido el liderazgo que le corresponde, como partido mayoritario en Euskadi, para liderar esas conversaciones para llegar a un consenso. "La sociedad vasca es una muy plural y, por eso, el acuerdo tiene que nacer de los partidos, que son quienes mejor representan esa pluralidad. A nosotros nos gustaría que se materializara durante esta legislatura porque vemos que existen mimbres", ha explicado.

A su juicio, el nuevo Estatuto tiene que "respetar la singularidad" del autogobierno vasco, la pluralidad de la sociedad, y a poder ser, que concite un consenso mayor "que el que dio luz al actual Estatuto" porque hubo dos familias políticas que no apoyaron el texto estatutario: "HB en su momento, hoy representada por EH Bildu; y Alianza Popular en su momento, hoy representada por el PP".

Joseba Díez Antxustegi ha apuntado que, si se consigue sumar a "alguna de esas familias políticas", se podrán "dar satisfechos" porque se habrá ampliado el acuerdo.

También ha admitido que el PNV tampoco tiene la misma posición al respecto con su socio, el PSE-EE, pero ha recordado que entre ambas formaciones existe "una relación histórica, de confianza, de trabajo en común".

"Somos conscientes de que, en muchas cuestiones, no tenemos la misma posición, de que somos partidos con ideologías diferentes, con tradiciones políticas diferentes, pero tenemos la madurez suficiente como para sentarnos en una mesa y saber alcanzar acuerdos sobre la base de lo que nos une y no tanto de lo que nos separa", ha manifestado.

En su opinión, "va a ser posible y además necesario alcanzar un acuerdo también con el PSE-EE. "Es importante que se una porque, en muchos momentos, estamos hablando de que la mayoría que sostiene al gobierno de Pedro Sánchez es una ventana de oportunidad para aumentar y mejorar nuestro autogobierno", ha indicado.

El portavoz parlamentario del PNV ha constatado que el acuerdo que se consiga en Euskadi habrá que llevarlo al Congreso de los Diputados y recibir los votos de una mayoría para salir adelante. "Entendemos que esa mayoría va a ser la que está sosteniendo en este momento a Sánchez y lo lógico sería ir con su partido. Es posible y sería positivo", ha dicho, para apuntar que, ir sin los socialistas, supondría "una dificultad".

Díez Antxustegi se ha mostrado molesto ante las afirmaciones de que Cataluña tendrá "un Concierto solidario" porque da la impresión de que el Concierto Económico vasco "no lo es". "Yo quiero dejar claro que es solidario porque está basado en el riesgo unilateral, que quiere decir que nosotros y nosotras gestionamos aquí nuestros recursos y que, si nos va bien, salimos beneficiados, pero que si nosotros no gestionamos bien y tuviéramos dificultades, aquí no va a venir papá Estado con la regadera a solucionarnos los problemas", ha subrayado.

Por ello, ha advertido a los que tengan tentación de decir que el Concierto vasco "no es solidario", que podrían "abrir la puerta a movimientos reaccionarios que a lo mejor se pudieran plantear una regresión" en el autogobierno vasco.

"Quiero dejar claro que nuestro Concierto no se toca, que hay que defenderlo, y que aquí va a estar el PNV para defender el Concierto, que es una herramienta, un mecanismo, no solo para defender el autogobierno, sino para defender sobre todo el nivel de vida y los servicios públicos de la sociedad vasca", ha añadido.

Tal como ha asegurado "defender el autogobierno y el Concierto Económico es defender la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas vascas". "Ahí el PNV ha demostrado durante esos 129 años que somos una garantía de defensa de Euskadi y de su bienestar", ha remarcado, para avisar de que el Concierto "no es un privilegio, sino un mecanismo de asignación de recursos en Euskadi".

