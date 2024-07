Nuevo bloqueo del CGPJ: no consigue romper el empate para elegir a su presidente

El CGPJ ha pospuesto al lunes 5 de agosto el pleno para elegir al presidente de este órgano y del Tribunal Supremo después de que tras casi una decena de votaciones ninguno de los siete candidatos propuestos haya alcanzado la mayoría y no se haya roto el empate entre los dos que más apoyos han obtenido.



Tradicionalmente el nombre del presidente formaba parte del pacto entre los dos grandes partidos, pero en esta ocasión ambas formaciones decidieron que, como establece la ley, su elección quedase en manos de los nuevos vocales, lo que ha generado esta situación de bloqueo en un CGPJ que echó a andar la semana pasada tras haber tardado más de cinco años en ser renovado por falta de acuerdo entre PP y PSOE.



Ante este nuevo escollo, los vocales han acordado que el pleno del CGPJ se vuelva a reunir el lunes y reiniciar el proceso de elección con los siete candidatos propuestos en la sesión constitutiva de su octavo mandato, celebrada el pasado 25 de julio, han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.



La octava votación para nombrar presidente finalizaba esta mañana de nuevo en empate entre los candidatos del sector progresista Pablo Lucas y Pilar Teso, los que quedaron ayer como finalistas al concitar más apoyos, con 10 votos cada uno de entre los veinte vocales -diez nombrados a propuesta del PP y diez del PSOE-.



Tras celebrar la tercera y última votación entre esos dos candidatos, que volvía a finalizar en empate, los vocales han acordado suspender la sesión y reanudarla el próximo lunes.



Al no haber alcanzado ni Teso ni Lucas los tres quintos exigidos por la ley -doce votos-, los vocales volverán a votar de nuevo tanto a estos dos candidatos como a los otros cinco que se fueron descartando en las sucesivas votaciones del martes: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet y Carmen Lamela.



De los siete magistrados propuestos, todos ellos de diferentes salas del Supremo, Lucas, Ferrer y Teso son considerados progresistas y Del Moral, Huet, Lamela y Córdoba de carácter más conservador.



Fuentes del Consejo han explicado que si bien la ley dice que se tiene que convocar el pleno para elegir al presidente entre 3 y 7 días de la sesión constitutiva, que se retrase al lunes no implica salirse de ese plazo porque se trataría del mismo pleno, que se ha suspendido ya dos veces y se reanuda el lunes.



De persistir el estancamiento para elegir al presidente, no cabría la posibilidad de presentar nuevos candidatos porque la ley también establece que los candidatos se presentan en el pleno de constitución del Consejo General del Poder Judicial.



La reforma que pactaron PP y PSOE exige mayoría reforzada de 3/5 no sólo para la elección del presidente, también para otras decisiones del CGPJ, incluida la aprobación del informe en el que debe plasmar una propuesta que reforme el sistema de elección de los vocales que integran este órgano.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es