La defensa de Begoña Gómez cree que "en ningún caso" Sánchez debería acabar investigado

El abogado de Begoña Gómez ha reiterado que la declaración judicial este martes de Pedro Sánchez como testigo era "innecesaria", y ha opinado que no cabe, "en ningún caso", la opción de que el presidente del Gobierno acabe investigado en la causa que afecta a su mujer porque "no hay objeto del procedimiento".



"Exactamente dos minutos" ha durado, según Antonio Camacho, la comparecencia como testigo del jefe del Ejecutivo, que ha estado "absolutamente tranquilo" y ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado que se acogía a la dispensa que le ofrece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), como testigo, de no declarar en contra de su cónyuge.



En declaraciones a los medios tras la comparecencia de Sánchez, el exministro y exfiscal, que ejerce la defensa de Begoña Gómez, ha cargado una vez más contra una causa "imprevisible", en la que "asistimos a declaraciones de testigos que a los dos o tres días se convierten en investigados", algo, ha recalcado, "bastante inusual".



Por eso ha indicado que no puede hacer ningún tipo de pronóstico acerca de lo que pueda ocurrir a partir de este momento, si bien ha opinado que "en ningún caso" cabe la opción de que el juez pida al Tribunal Supremo imputar a Sánchez porque "si no hay objeto del procedimiento, si no se está investigando realmente nada", no es posible.



Al inicio del interrogatorio del jefe del Ejecutivo, según ha explicado el abogado, el magistrado ha preguntado a Sánchez si tenía alguna relación con los investigados -su mujer, el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache-.



Tras indicar, "evidentemente", que es el cónyuge de Begoña Gómez, el juez le ha preguntado si se acogía a la dispensa que le ofrece la ley de no declarar contra ella. El presidente del Gobierno ha comunicado que sí y "esas son las dos únicas intervenciones" que se han producido antes de dar por finalizado el acto, según Camacho.



Como lleva haciendo semanas, el abogado ha insistido en que la investigación que dirige el juez Peinado contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias carece de contenido desde el momento en que envió a la Fiscalía Europea varios contratos públicos adjudicados al empresario Barrabés, por afectar a fondos comunitarios.



Así lo ha puesto de manifiesto en numerosos recursos, como el que impugnó la resolución en la que el juez determinaba que investigaba a Begoña Gómez por "todos los actos, conductas y comportamientos" que ha llevado a cabo "desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial" del autodenominado sindicato Manos Limpias.



No será hasta el 30 de septiembre cuando la Audiencia de Madrid vea el recurso en el que Camacho pedía el archivo de la causa y, al respecto, el abogado ha manifestado que no tiene "duda" de que "funcionará el control de los órganos superiores respecto a los que dependen de ellos", es decir, que el tribunal le dará la razón.



Camacho ha reiterado su oposición a la citación de Sánchez como testigo porque "es innecesario afectar al funcionamiento de una institución esencial en el Estado" y, en todo caso, "debía haber sido hecha por escrito" en su condición de presidente del Gobierno, y, ante la posibilidad de que la grabación de la breve comparecencia sea filtrada, ha subrayado que el procedimiento es reservado.



Las acusaciones populares, por su parte, valorarán "el alcance" de la "no declaración" de Sánchez, al considerar que sí tenía que haber respondido a las preguntas relacionadas con los otros dos investigados y han sido críticos con su negativa a "dar el conocimiento que tiene sobre unos hechos de los que es testigo".



Así lo ha comunicado ante los medios la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, la única abogada de las acusaciones que ha podido estar presente en la comparecencia y quien ha calificado a Sánchez de "impávido y altanero" ante el juez.

