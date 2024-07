Pedro Sánchez se acoge a su derecho a no declarar en la causa contra su mujer

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido este martes a la dispensa legal que le permite no declarar ante un juez como testigo en una causa judicial que se dirige contra su mujer, Begoña Gómez, según informan a EFE fuentes jurídicas.



Sánchez ha comparecido en el edificio de la Vicepresidencia, en la Moncloa, en calidad de testigo ante el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su pareja por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en una causa abierta por una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias y en la que figuran otras acusaciones como Vox o la organización ultracatólica Hazteoír.



El jefe del Ejecutivo ha transmitido al juez durante su comparecencia que se acoge al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime a cualquier persona citada como testigo en un procedimiento judicial de declarar en contra de su cónyuge, según las fuentes.



Dicho artículo se aplica a "los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil".



La comparecencia, según las fuentes consultadas, ha durado unos veinte minutos.



La citación del jefe del Gobierno estaba prevista a las once de la mañana. Cuarenta minutos antes, el juez entraba a las dependencias del complejo de la Moncloa en un Renault Clio de color azul, junto a otras tres personas que han integrado la comitiva judicial.



Además de él, han asistido a la comparecencia -la primera de un presidente del Gobierno como testigo desde la Moncloa- el fiscal, los abogados de las defensas y Vox, en representación de las cinco acusaciones populares.



El juez acordó trasladarse a la residencia oficial del presidente del Gobierno al apelar el magistrado a un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que da la posibilidad de tomar declaración a determinados altos cargos en su residencia o despacho oficial si esta versa sobre cuestiones ajenas a su puesto.



Una decisión que combatieron sin éxito la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez, que no ven utilidad ni justificación en la citación de Pedro Sánchez.



El propio presidente, en un escrito dirigido al juez en el que mostró su voluntad de colaborar con la justicia, aludió a otro artículo de la misma ley, el que fija que la declaración debería haber sido por escrito por razón de su cometido como presidente del Gobierno.



"Es notorio que mi comparecencia resulta inescindible de la condición de presidente del Gobierno", señaló.



El juez Peinado acordó citar a Sánchez como "esposo de la investigada" el mismo día que su mujer se acogió a su derecho a no declarar como imputada, y lo hizo a petición de las acusaciones populares coordinadas por Vox, que querían saber la versión del presidente sobre las reuniones que mantuvo Begoña Gómez con empresarios como Juan Carlos Barrabés, en la Moncloa, según este mismo declaró.E

