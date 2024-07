Núñez Feijóo critica la "vergonzosa connivencia" del Gobierno con Maduro

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera "vergonzosa la larga connivencia" del Gobierno español con el régimen de Nicolás Maduro e incide en que no lo pueden "consentir" porque "la obligación de los demócratas es defender una Venezuela libre".



Así lo asegura en un mensaje que ha publicado en X, en que el advierte de que "tras el probable fraude electoral" que ha denunciado la oposición venezolana, "ahora se agrava la represión" por las protestas que se están produciendo en ese país.



"Tras el probable fraude electoral, ahora se agrava la represión de la dictadura de Maduro. Es vergonzosa la larga connivencia del gobierno español con el régimen y no podemos consentirlo. La obligación de los demócratas es defender una Venezuela libre", ha escrito.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó a Nicolás Maduro como presidente, con el 51,2% de los votos, frente al 44,2 del candidato opositor Edmundo González Urrutia, unos resultados que la oposición venezolana no reconoce por considerar que ha habido fraude electoral.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es