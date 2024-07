Un martes repleto para Sánchez: Consejo, declaración ante Peinado y reunión con el rey

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta este martes una agenda repleta que incluye la última reunión del Consejo de Ministros antes del paréntesis estival, su declaración en el Palacio de la Moncloa ante el juez Juan Carlos Peinado y el despacho de verano con el rey en Palma.



A partir de las 9:30 horas Sánchez presidirá esa última reunión del Consejo de Ministros en el presente curso político, ya que no está previsto que vuelva a convocarse de nuevo hasta el 27 de agosto.



Entre los asuntos de la agenda de este Consejo está la aprobación de la ley que pretende reducir el consumo de alcohol y proteger a los menores de sus efectos.



La previsión es que la ministra de Sanidad, Mónica García, informe del contenido de esa ley en la rueda de prensa posterior a la reunión, en la que estará también el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto a la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.



Alegría será previsiblemente la encargada de hacer en esa rueda de prensa algún primer comentario público por parte del Gobierno tras la declaración de Sánchez como testigo ante el juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por un presunto tráfico de influencias.



El juez Peinado ha mantenido esa declaración a las 11:00 horas en el Palacio de la Moncloa tras rechazar la petición de Sánchez de que, atendiendo a lo que determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiera hacerlo por escrito.



Desde el Gobierno no se ha avanzado si la intención del jefe del Ejecutivo es acogerse a la posibilidad que tiene de no declarar, al igual que hizo su mujer.



A las 13:00 horas, el PSOE ha convocado una reunión de su Comisión Ejecutiva Federal, algo poco habitual ya que este tipo de encuentros suelen tener lugar los lunes.



Fuentes de Ferraz informaron anoche de la convocatoria de esta reunión sin concretar el orden del día ni si Sánchez presidirá esta reunión, como suele habitual al tratarse del líder del PSOE.



Lo que sí es seguro es que Sánchez se desplazará a Palma, donde a las 17:30 horas asistirá al acto de juramento o promesa ante el rey del nuevo magistrado del Tribunal Constitucional José María Macías.



A continuación Sánchez mantendrá con Felipe VI en el Palacio de la Almudaina el habitual despacho de verano.



Después de esa reunión, se prevé que se pueda escuchar de boca del propio presidente del Gobierno su opinión sobre su declaración ante el juez, ya que es habitual que comparezca ante los periodistas tras su encuentro con el monarca y admita alguna pregunta.



A ese asunto podrá referirse también en el balance del curso político que hará esta semana en otra comparecencia ante los informadores.



La portavoz del Gobierno aseguró este lunes que habrá ese balance pero no se ha concretado cuándo, si podría ser el miércoles o en alguno de los días posteriores.



Otra tema a priori inevitable en esa comparecencia para analizar el curso político será la negociación entre el PSC y ERC que desembocó este lunes en un preacuerdo para investir a Salvador Illa como president y que debe ser ratificado ahora por las bases del partido republicano.



Con motivo de su viaje a Palma, Sánchez ha fijado otra reunión para este martes tras el despacho con el rey, la que mantendrá a las 20:00 horas con la presidenta de Baleares, Marga Prohens.



Después de sus encuentros de la pasada semana en Barcelona y Vitoria con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y con el lehendakari, Imanol Pradales, el jefe del Gobierno se verá con Prohens en el Consolat de Mar, sede del Ejecutivo de las islas.



La crisis migratoria y la acogida de menores no acompañados en Baleares, la petición de Prohens y las comunidades del PP de la necesidad de reunir con carácter urgente a la Conferencia de Presidentes y las medidas que se estudian en Baleares para hacer frente a la masificación turística son algunos de los temas que la presidenta balear pondrá sobre la mesa en su encuentro con Sánchez.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es