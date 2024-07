Pacientes con cáncer de mama metastásico pedirán a Sanidad que financie fármacos

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el director general de Cartera y Farmacia, César Hernández, se reunirán este jueves, 1 de agosto, con pacientes con cáncer de mama metastásico que han iniciado una campaña para pedir la financiación pública de dos fármacos que han demostrado eficacia y años de supervivencia.



La reunión, en formato 'online', responde a la petición de las pacientes que la pasada semana entregaron en el Ministerio de Sanidad más de 100.000 firmas recogidas a través de Change.org para solicitar que la Seguridad Social financie los fármacos Enhertu y Trodelvy, que "necesitan para vivir" y cuyo coste consideran "inasumible", hasta 5.500 euros por un ciclo de 21 días y 93.500 euros al año.



La decisión de si un medicamento tiene financiación pública no depende de forma individual del Ministerio de Sanidad. La fijación del precio industrial máximo de un fármaco se toma en la Comisión Interministerial de Precios, adscrita a la Secretaría General de Sanidad y Consumo, y en la que, además de las comunidades, están los ministerios de Industria, Hacienda y Economía.



En la última reunión, el 19 de junio, la Comisión Interministerial de Precios del Medicamento no aprobó la autorización para que esta medicación comience a estar financiada de manera pública. Estos dos fármacos, aprobados en Europa, sí se financian en 16 países europeos.



En España, 18 mujeres mueren cada día por cáncer de mama metastásico y 6.500 fallecen al año. "Nos morimos" es uno de los vídeos que las pacientes han publicado en redes para visibilizar la situación de muchas pacientes que no pueden pagar el fármaco pese a la prevalencia de la enfermedad.



Y es que, señalan, el 25-30 % de los cánceres de mama derivan en metástasis "y eso no se sabe".

