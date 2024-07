Núñez Feijóo ve "fundadas razones" para cuestionar el resultado anunciado en Venezuela

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ve "fundadas razones" para pensar que el resultado electoral anunciado por el régimen de Nicolás Maduro "no responde a lo que votó el pueblo" venezolano.



Así asegura en un mensaje que ha publicado en X, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya proclamado como ganador de las elecciones de Venezuela al actual presidente, Nicolás Maduro, con el 51,20 % de los votos frente al 44,2 % del opositor Edmundo González Urrutia



"Venezuela votó ayer masivamente en paz a favor de una transición a la libertad. Hay fundadas razones para pensar que el resultado anunciado por el régimen no responde a lo que votó el pueblo", ha escrito el líder popular.



En esa línea se han pronunciado otros dirigentes del PP, como Esteban González Pons, en la misma red social, donde ha subrayado: "Desde Chile a EEUU, pasando por Brasil, nadie cree que el resultado que anunció Maduro responda a la verdad".



"@MariaCorinaYA ha dicho que “violencia es ultrajar la verdad”. Corresponde ahora a la comunidad internacional NO reconocer a Maduro sin una auditoría neutral del recuento", ha añadido.



Y la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha referido también al resultado electoral anunciado en Venezuela: "Después de robarlo todo, Maduro y sus secuaces pretenden ROBAR también las elecciones".



"NO LO CONSEGUIRÁN. La verdad existe. La victoria democrática es un hecho indiscutible. @EdmundoGU ES EL PRESIDENTE ELECTO DE VENEZUELA. Viva Venezuela libre", ha añadido.

