Un centenar de personas homenajean al fallecido a la salida del concierto de Karol G

Alrededor de un centenar de vecinos del barrio de Chamartín han rendido homenaje este domingo al hombre que falleció en la madrugada del 24 de julio tras ser agredido a la salida del concierto de la cantante colombiana Karol G en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.



Con un minuto de silencio, una oración y la colocación de un ramo de margaritas blancas en el lugar de los hechos se ha desarrollado este homenaje convocado por la Asociación Iniciativa Vecinal en Defensa del Medio Ambiente y la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu en repulsa de la muerte por agresión a Juan F. G. a la salida este concierto.



"Las dos asociaciones estamos unidas, hermanadas y luchando por defender esta nueva situación que se ha producido en el barrio. Vamos a seguir luchando. Pero hoy queremos que la prensa y la información entienda que es un día de duelo", ha dicho durante el acto Enrique Martínez, presidente de la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu.



Unas palabras a las que se ha unido Sacramento Durán, la presidenta de la otra asociación que ha matizado que este acto se ha celebrado sólo para rendir homenaje a la víctima, de 42 años y originario de Vigo.



"Queremos que hoy, por favor, respetéis nuestro silencio, no queremos hoy aparecer como unas personas carroñeras ni aprovechadas, sencillamente nuestro silencio, el dolor, la repulsa de todo el barrio (...) Hoy es un día de duelo", ha añadido.



Los hechos tuvieron lugar hacia la una de la madrugada en la confluencia de las calles del Padre Damián y la avenida de Alberto Alcocer.



Al parecer un grupo de chicas pensaban que la víctima, un hombre de 42 años, les estaba grabando con su teléfono móvil y le recriminaron su actitud, momento en el que el detenido, de 33 años, intervino y le golpeó en la cara.



Tras ser detenido, el 26 de julio un juzgado de Madrid ordenó su libertad provisional.



Durante el acto varios vecinos han gritado "¿dónde está el alcalde? ¿Florentino dónde estás?", en referencia al alcalde madrileño José Luís Martínez Almeida y al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.



Y en referencia a ellos, una vecina que no ha querido identificarse ha criticado la "degradación" a la que está sometida el barrio por los conciertos celebrados en este estadio.



"No sabes nunca si vas a poder llegar a ver a tu madre, si vas a poder llegar a casa con bolsas que cargues, si va a poder pasar el autobús, si no vas a tener que pisar basura por todas partes (...) es vivir con 100.000 personas entrando de continuo", ha lamentado.



En este sentido, el juzgado de instrucción número 53 de Madrid aceptó a trámite el pasado 26 de julio una querella contra el administrador único del Real Madrid Estadio, José Ángel Sánchez Periánez, por "un presunto delito medioambiental" que ha sido presentada por la asociación vecinal Perjudicados por el Bernabéu.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es