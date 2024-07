El padre de Diana Quer descubrirá una escultura-homenaje a víctimas de violencia machista

El empresario Juan Carlos Quer, padre de Diana - la joven madrileña asesinada por José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle-, descubrirá este domingo en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), donde su primogénita pasó sus últimas horas con vida, una escultura-homenaje a todas las víctimas de la violencia machista.



"En los jardines donde Diana pasó sus últimas horas de vida se inaugura este domingo 28 de julio, en A Pobra do Caramiñal, a las 12:30 horas, una estatua en recuerdo a Diana y demás víctimas de la violencia contra la mujer", ha explicado él mismo en sus redes sociales.



Y ha añadido que "recordar a las víctimas es obligación de todos". "No merecen ser olvidadas. Os esperamos", concluye.



La talla, instalada en los jardines Valle-Inclán y por ahora cubierta, es obra de Isabel Soler. Se trata de una iniciativa de la Concejalía de Igualdad de este ayuntamiento costero, con el objetivo, como señala una nota, de "lanzar un mensaje de repulsa" y homenajear a todas las víctimas de la mencionada lacra.



"Como Agua" es el nombre de este monumento, el mejor valorado por el jurado por su movimiento, dinamismo y certeza de que hay salida.



Diana Quer salió de su casa de verano de A Pobra, a la que ya nunca regresó, el 21 de agosto de 2016 para asistir a una fiesta, la del Carme dos Pincheiros.



El cuerpo de esta joven de 18 años fue localizado, tras 500 días de agónica búsqueda, en un pozo de una nave sin uso de Asados, en la localidad costera de Rianxo, muy cerca del municipio en el que fue vista por última vez y a escasa distancia de la casa de los padres del Chicle.

