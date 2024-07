PSOE urge un pacto a PP para que niños migrantes no esperen 5 años como el poder judicial

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha apelado al PP para que los menores migrantes no acompañados que siguen en Canarias a la espera de ser acogidos en el resto de comunidades no tengan que esperar "cinco años y medio como ha tenido que esperar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".



En unas declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, Esther Peña se ha referido a la situación de los menores migrantes después de que esta semana el pleno del Congreso rechazara con los votos en contra del PP y de Junts la toma en consideración de una proposición de ley para reformar la ley de extranjería con el fin de establecer un reparto vinculante de estos menores entre las comunidades autónomas y así aliviar zonas tensionadas como Canarias.



Ha insistido en que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene que dejar de intentar "derribar al Gobierno progresista" por otros medios que no sean las urnas, relacionando en este sentido el bloqueo de la renovación del poder judicial, su rechazo a la reforma de la ley de extranjería o su negativa, según la portavoz, a hablar de empleo después de que ayer el paro se redujera al 11,27 % y se registrara un nuevo récord de trabajadores, de acuerdo con la EPA.



"Ayer se volvió a batir un récord de creación de empleo, pero el PP no quiere hablar de empleo y el señor Feijóo tampoco porque, entre otras cosas, el suyo está en riesgo", ha señalado la dirigente del PSOE.



También ha cargado contra el PP al subrayar que "el daño que ha infringido al Consejo General del Poder Judicial es tremendo", advirtiendo de que va a costar recuperar la reputación de esta institución "como de todas las instituciones que ataca ferozmente, porque al señor Feijóo cuando una institución no le da la razón no le vale".

