Accesibilidad y democratización: ejes del legado de la 37 edición de la America’s Cup

La designación de Barcelona como ciudad sede de la Louis Vuitton 37ª America’s Cup traerá consigo un legado que, más allá de motivar el reencuentro de la ciudadanía con el mar a través de la transformación de espacios como el Port Vell y el Port Olímpic, también contribuirá a cambiar para siempre la percepción sobre la vela. En su afán hacer de ésta una disciplina accesible para todas las personas, la entidad organizadora del Evento, ACE Barcelona, viene impulsando diversas iniciativas que contribuirán a democratizar esta práctica.

En este sentido, America's Cup Event (ACE) ha participado en la presentación del proyecto 'Yes We Sail' y en la botadura del primer patí català del planeta adaptado para personas con discapacidad visual. La iniciativa, impulsada por el regatista Dani Anglada y apadrinada por el CEO de America’s Cup Event, Grant Dalton, busca empoderar a personas con discapacidad visual en la navegación a vela a partir de una propuesta única que aborda la recuperación física y mental a través del deporte náutico, y pretende impulsar la recuperación de la vela en los Juegos Paralímpicos de Brisbane 2032.

Dalton, quien lleva décadas formando parte del patronato de Blind Sailing New Zealand (The New Zealand Council for Sailing for the Blind and Vision Impaired), ha manifestado que el proyecto de Anglada es una inspiración y una causa inmejorable. “Esta tecnología cambiará la vida a todos los regatistas con discapacidad visual del mundo, ya que les permitirá ser autónomos y tomar decisiones a bordo. Daniel, no eres consciente de lo grande que es este proyecto para el mundo de la vela. Eres un héroe”, manifestó el CEO de America’s Cup Event.

La presentación del proyecto, que tuvo lugar en el Club Patí Vela Barcelona, a la que asistió el piloto de raids, Isidre Esteve, contó además con la participación del presidente de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva; del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Daniel Crespo; y del decano de la Facultad de Náutica de Barcelona, Agustí Martín.

VELA PARA TODOS

Además del proyecto ‘Yes We Sail’, ACE también apoya el proyecto 'Vela per a tothom' que está impulsado por la Federació Catalana de Vela, la Fundación Mi Alex y la Fundació Barcelona Capital Nàutica. Esta iniciativa tiene como objetivo acercar la vela a personas con discapacidad y hacer viable su práctica. De esta manera, una de las principales acciones es ofrecer el apoyo y formación a aquellos que quieran disfrutar del deporte.

En el acto de presentación del proyecto, Grant Dalton puso en valor el papel del mar como “espacio de unión” e invitó “a todas las personas, independientemente de su condición, a salir al mar para descubrir los beneficios de la vela”. “Navegar con libertad es una experiencia transformadora que promueve la igualdad y la inclusión”, añadió el CEO de America’s Cup Event en su discurso.

Al final del evento, en muestra de reconocimiento por desempeñar un papel clave en la promoción de la vela adaptada en el país, la Fundación Mi Alex quiso reconocer la labor de Dalton, a quien concedió un galardón.

Con su participación en estas iniciativas, America’s Cup Event se ha propuesto que esta próxima edición de Barcelona 2024 marque un antes y un después en la historia de la vela, proyectando esta disciplina hacia nuevos horizontes donde la inclusión gane protagonismo y que cualquier persona disfrute del mar y de esta disciplina.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es