ERC no descarta un acuerdo "inminente" con el PSC pero dice que quedan "más que flecos"

La portavoz de ERC, Raquel Sans, no ha descartado este jueves la posibilidad de un acuerdo "inminente" con el PSC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, pero ha reconocido que quedan "más que flecos".



Así lo ha dicho en declaraciones a la Cadena SER en la recta final de la negociación con el PSC, después de que los republicanos fijaran los últimos días de julio como límite para alcanzar un acuerdo con los socialistas, unas conversaciones que, según ha asegurado, "avanzan", aunque detecta "desconfianza" en su partido.



"El acuerdo podría llegar de forma inminente, porque es el límite que nos hemos fijado desde ERC, porque siempre hemos recordado que, si bien el PSC ha optado por la negociación con ERC, existen otras mayorías, con lo cual si nosotros no somos capaces de alcanzar el acuerdo que sea bueno para los intereses de Cataluña, pues obviamente el PSC dispone de otras mayorías y queremos darles margen", ha declarado.



Sans ha explicado que las negociaciones con el PSC se centran principalmente en cuatro carpetas: la resolución del conflicto político, la financiación, el catalán y las políticas sociales.



La segunda, la soberanía fiscal, es sobre la que "todavía" están negociando, porque para ERC es "fundamental".



"Se trata del concierto económico, al que se le pueden poner matices y todas las especificidades que sean necesarias, pero al final es tener la llave de la caja, recaudar el 100 % de los impuestos", ha insistido.



En el caso de que ambas formaciones alcancen un acuerdo para investir a Illa, ERC avanzó que debería ser ratificado en una consulta "vinculante" a su militancia.



"La militancia de ERC es soberana y al final va a tener la última palabra en esta decisión. Yo creo que la mejor garantía de que la militancia de ERC pueda aprobar el acuerdo es que sea un muy buen acuerdo y que sea un acuerdo que la militancia de ERC entienda que favorece a los intereses de los catalanes y las catalanas", ha sostenido.



Sans ha advertido de que percibe en las asambleas de su partido recelos hacia los socialistas: "Hay un sentimiento de desconfianza hacia el PSOE, básicamente, por los incumplimientos, porque una cosa son las buenas palabras y llegar a acuerdos, pero vemos que algunos de estos acuerdos que alcanzamos después no se cumplen".



Pese a que ha "valorado positivamente" los gestos de los últimos días por parte del Gobierno, como el traspaso del Ingreso Mínimo Vital o Rodalies, Sans ha señalado que la imagen de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, forma parte de la "normalidad democrática" y no iba vinculada a la investidura.



"ERC dio la presidencia del Estado a Pedro Sánchez y había una serie de acuerdos que debían cumplirse y esa fotografía se enmarca más en esa cuestión que en un futuro pacto en Cataluña", ha apuntado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es