La Audiencia de Madrid verá el 30 de septiembre si archiva o no el caso de Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha fijado para el 30 de septiembre la deliberación y decisión sobre los recursos presentados por el abogado de Begoña Gómez y por la Fiscalía en los que piden que se archive o acote la investigación del juez Juan Carlos Peinado a la mujer del presidente del Gobierno.



La Sección 23 de la Audiencia madrileña decidirá ese día si avala o no la investigación llevada a cabo hasta el momento por el juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.



En su recurso de apelación, la defensa de Begoña Gómez pidió al tribunal que archive la causa, dado que "no existe elemento alguno que permita abrir la investigación universal" de la que estima está siendo objeto.



Fue su recurso al auto del juez en el que señaló que "los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial".



El magistrado añadía que quedaban excluidos de su investigación los hechos relativos a los contratos adjudicados a la unión temporal de empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos y cuyo conocimiento corresponde a la Fiscalía Europea.



A juicio de la defensa de Gómez, la parte dispositiva del auto recurrido pone de relieve que su defendida está sufriendo una "investigación prospectiva, que está proscrita en un sistema procesal democrático".



También la Fiscalía recurrió en apelación ante la Audiencia y pidió acotar la causa en los términos que ese mismo tribunal planteó en un auto dictado en mayo en el que, si bien avaló la apertura de la investigación, la acotó a los contratos firmados por Innova Next, propiedad de Juan Carlos Barrabés.



El escrito del fiscal recordaba un segundo informe de la UCO de la Guardia Civil que tampoco encontraba irregularidades en los contratos estudiados y advertía de que el proceso judicial es "genérico y carente de concreción" sobre los hechos que se imputan a la investigada.



Los recursos de Gómez y de la Fiscalía fueron presentados a principios de julio, antes de que el juez diera un nuevo impulso a la investigación y decidiera imputar a Barrabés y al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y citar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

