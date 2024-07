El Gobierno trabaja en un plan B tras el rechazo a la reforma de la ley de extranjería

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha explicado este miércoles que el Gobierno trabaja ya en un plan B para abordar el fenómeno migratorio y la situación en Canarias, aunque insiste en que la propuesta "más solvente" es la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que ayer rechazó el Congreso.



En una entrevista en TVE recogida por EFE, Rego ha avanzado que esta misma mañana se reunirá con los Ministerios de Migraciones y de Política Territorial para estudiar las distintas opciones que se plantean después de que el Congreso tumbara la propuesta para reformar la ley de extranjería con el objetivo de establecer un reparto vinculante de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas para aliviar zonas tensionadas como Canarias.



"Habría varias opciones... Las vamos a estudiar con tranquilidad, pero con una cierta agilidad porque la situación es insostenible en Canarias. En unos días vamos a tener una opción un poco más definida", ha dicho.



Entre ellas, Rego no ha descartado aprobar esta reforma por real decreto, como ayer apuntaba Sumar, lo que permitiría comenzar con los traslados de jóvenes inmediatamente.



"Creemos que si hay voluntad política por parte de las fuerzas hay posibilidad de acuerdo. Hay posibilidad de retomar de nuevo la proposición de ley con carácter urgente o incluso de llevar un real decreto, pero para esto tiene que haber acuerdo y tiene que haber voluntad de las fuerzas políticas", ha señalado.



Sin embargo, para el Gobierno el mecanismo más eficaz es la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que prevé la acogida solidaria vinculante por todos los territorios de una manera eficiente y planificada y con una financiación suficiente por parte del Estado.



En este sentido, ha asegurado que hay una serie de elementos que planteaba el PP que ya estaban recogidos en el texto e incluso aplicándose "desde hace meses", como la declaración de emergencia migratoria que está vigente desde el año 2023 y que va a operar como mínimo hasta septiembre de 2024, o la garantía de financiación para la reforma del artículo 35.



"Ayer lo que se bloqueó es la posibilidad de diálogo, es la posibilidad de tramitar la ley", ha lamentado Rego.



Sobre la negativa de JxCat a apoyar la reforma, la ministra ha dicho que entiende que demanden que se tenga en consideración la política de acogida de Cataluña. "Hay que reconocer que es uno de los territorios que más niños y niñas tiene en acogida", pero ha explicado que el mecanismo que propone el Gobierno tiene en cuenta el esfuerzo previo de acogida de cada comunidad autónoma.



Rego ha reconocido que ayer fue una tarde complicada en la Cámara Baja, donde también JxCat tumbó el techo de gasto, pero ha advertido de que el Congreso es el reflejo de la correlación de fuerzas y la diversidad política que tiene nuestro país.



"Tenemos que acostumbrarnos a que parte de la democracia también funciona así, o debe funcionar así, con acuerdos entre las distintas fuerzas políticas que componen el arco parlamentario".



No obstante, ha asegurado que el Gobierno "no se para". "Seguimos trabajando, seguimos buscando soluciones a los problemas", ha afirmado.

