Ábalos apunta a la UCO y al juzgado del 'caso Koldo' en su denuncia por revelar secretos

El exministro José Luis Ábalos apunta a la UCO de la Guardia Civil y al juzgado encargado del caso Koldo en su denuncia ante la Fiscalía, en la que pide investigar para determinar quiénes son los responsables de una supuesta revelación de secretos y comunicaciones sobre él y sobre personas de su entorno.



Ábalos ha ofrecido detalles de esa denuncia, presentada también por omisión de perseguir delitos, en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha asegurado que, aunque no está incurso en ninguna causa, se le está haciendo una investigación prospectiva, una práctica que ha recordado que está prohibida.



A su juicio, el origen de la denuncia del caso Koldo, la compra de mascarillas, ha ido perdiendo consistencia y por ello se buscan otros hechos para "ir pillando lo que va saliendo".



El exsecretario de Organización del PSOE ha recalcado que las filtraciones que se están produciendo, entre ellas correos electrónicos privados que no tienen nada que ver con la investigación del caso Koldo, afectan a derechos fundamentales de personas.



Personas que ha precisado que ni siquiera están siendo investigadas, cómo él mismo, u otros ciudadanos anónimos que "han tenido la desventura" de tener alguna relación con él.



Por eso ha tomado la decisión de presentar la denuncia ante la Fiscalía en la que pide una serie de diligencias que cree que se deben practicar para conocer el origen y cauce de esas filtraciones que detalla en su escrito a la Fiscalía.



No prejuzga sobre ese origen pero recalca que la única constancia que tiene es quién es el responsable de la custodia de esas informaciones, que son los funcionarios públicos, la unidad investigadora y el juzgado correspondiente.



Así, entre las diligencias que solicita se encuentra encargar un informe al Ministerio del Interior para que escrute las fechas de incorporación de informes policiales y fechas de publicación en medios, y testimonio de todos los informes de la UCO incorporados a las diligencias del juzgado del caso Koldo.



También una testifical de los funcionarios de la UCO asignados a la investigación y una auditoría sobre los accesos al archivo del juzgado del caso para identificar quiénes y cuándo han accedido al fichero de los correos filtrados y cuándo se colgaron.



Ábalos ha recordado que cuando anunció su decisión de mantener su acta de diputado y pasar al Grupo Mixto tras el señalamiento del que estaba siendo objeto, ya advirtió de que era solo un peón de una estrategia de eliminación de responsables políticos socialistas.



Eso ha asegurado que se ha podido ir constatando en los últimos meses, como cree que se ha puesto de manifiesto en el caso de Begoña Gómez y en la citación como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por ello ha afirmado que está aún más convencido de que hizo lo correcto al conservar su acta y tener una tribuna pública desde la que defenderse.



Cree que todos esos ataques, incluidos los que ha lamentado que continúen contra él, forman parte de una estrategia política para desgastar al Gobierno y suponen un "circo mediático".



Ábalos ha asegurado que no ha hablado con ningún miembro del Gobierno sobre su intención de presentar esta denuncia.

