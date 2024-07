El CGPJ se actualiza: el Congreso pone fin a cinco años de mandato expirado

El Congreso renueva hoy a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que corresponden ser votados por la Cámara Baja después de cinco años con el mandato caducado al tiempo que enviará al Senado la nueva ley que reformará el poder judicial para su aprobación definitiva el 31 de julio.



El pleno del Congreso vota hoy a los diez candidatos de procedencia judicial y juristas de reconocido prestigio -incluidos los suplentes- con el apoyo mayoritario del PP y PSOE, que logran superar los tres quintos de la Cámara, aunque serán elegidos bajo las críticas de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez, que acusan al Gobierno de pactar un acuerdo con los populares sin contar con el bloque de la izquierda.



La votación de los seis vocales de procedencia judicial, junto con los tres suplentes, y de los otros 4 vocales del turno de juristas, junto con sus suplentes, se realizará con papeletas en dos urnas separadas y se hará por llamamiento.



Sumar, el socio de coalición del Gobierno, que se ha abstenido en todas las votaciones vinculadas a la reforma del poder judicial, aún no ha desvelado si apoyará los nombres de los vocales, mientras que otras formaciones como PNV, EH Bildu, ERC, Junts o BNG ya han avanzado que no participarán en la votación o votarán en blanco.



La renovación del CGPJ se produce después de que el PP y el PSOE firmaran hace menos de un mes un acuerdo que llegaba tras cinco años de bloqueo en las negociaciones.



Los siete juristas (incluidos los suplentes) de reconocido prestigio confirmaron su idoneidad en el Congreso la semana pasada, cuando presentaron sus currículos en la Comisión Consultiva de Nombramientos entre elogios de populares y socialistas, mientras Sumar cuestionaba que pueda abrirse la puerta a un cambio de modelo en la elección de los vocales de extracción judicial para que los elijan los jueces, y no las Cortes.



Y es que el mismo día que se vota la renovación en el órgano de poder de los jueces, el pleno del Congreso vota el dictamen de la proposición de ley que modificará el procedimiento para acceder en el futuro al CGPJ.



Una norma que todos los socios de investidura consideran insuficiente.



Tras haberse rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por Podemos y por Vox, así como las enmiendas parciales registradas por Sumar, el Congreso aprueba hoy su dictamen para que la ley sea tramitada en el Senado con la misma urgencia con la que ha sido aprobada por la Cámara Baja.



Una vez aprobada los nuevos vocales deben plantear en un plazo de seis meses una propuesta que deberá ser aprobada por tres quintos de los vocales y ser remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado.

