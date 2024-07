El PSOE circunscribe el aviso de ERC en "maximalismos" y sigue confiado en investir a Illa

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha circunscrito este lunes el ultimátum de ERC al PSC en las posiciones de "maximalismos" de toda negociación y se ha mostrado confiada en que finalmente habrá un acuerdo para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat.



El equipo de ERC que negocia con el PSC investir a Illa y evitar así una repetición electoral ha lanzado este lunes un ultimátum a los socialistas para contar con sus votos: "Sin un paso adelante clave y decisivo hacia la soberanía fiscal no habrá ningún acuerdo de investidura posible".



En una entrevista en Telecinco, Peña ha restado importancia a la advertencia de los republicanos catalanes y ha asegurado que las negociaciones van "en tiempo" y "forma".



"Estamos muy confiados y esperanzados" en que habrá un gobierno progresista liderado por Salvador Illa, ha aseverado y ha añadido que no tienen ninguna duda de que finalmente será así.



De lo contrario, ha puntualizado, "serán otros los que quieren elecciones, porque no olvidemos que aquí no hay otra cuestión: o Illa es presidente o Cataluña está abocada a nuevas elecciones".



Peña ha negado por otra parte divisiones en el PSOE por el caso de Begoña Gómez y ha advertido de que la "indefensión" en la que se encuentra la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se puede convertir en un "precedente" para el resto de ciudadanos.



Ha recalcado que lo que hay en el seno del partido es una "indignación absoluta" y ha pedido el archivo del caso porque "no hay nada de nada" y que "se deje de hacer daño a la reputación de una profesional y de insultar al presidente del Gobierno y a su familia"·

